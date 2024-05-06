2024 Volkswagen Atlas özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri ve tepkileri üzerine çekti! Atlas modelinin detayları neler? Araç severler dikkat!

Volkswagen, 2024 yılı için Atlas modelinde kapsamlı bir revizyon gerçekleştirdi. Tamamen yeni bir model olmasa da, aracın yeni yüzü, arka lambaları ve iç mekan özellikleri fark yaratıyor. Özellikle kabini, önceki modellerin Tiguan'a benzer tasarımından, Volkswagen’in tamamen elektrikli ID.4'te kullandığı daha dijital bir konseptle değişmiş durumda. Ancak bu yenilikler, birçok açıdan hayal kırıklığı yaratıyor.

Revize Edilen Tasarım: Daha Geniş Görünüm

Atlas’ın yeni tasarımı, büyük ölçüde ön kısmındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Tamamen farklı farlar, daha geniş ızgara ve revize edilmiş tampon, aracın daha büyük ve geniş görünmesini sağlıyor. Ancak bu, aracın genel performansına aynı oranda yansımıyor. Arkadaki yeni arka lamba çubuğu ise hoş bir dokunuş olsa da, önceki modele göre yalnızca estetik bir farklılık sunuyor. Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee ve Toyota Grand Highlander gibi rakiplerle karşılaştırıldığında, Atlas tasarım açısından geri planda kalıyor.

İç Mekan: Kullanıcı Dostu Olmayan Yenilikler

Atlas’ın iç mekanı, selefine göre büyük ölçüde değişmiş durumda. Açık ve havadar tasarımı, kaliteli ahşap kaplamaları ve düzenli orta konsoluyla olumlu izlenimler bıraksa da, yeni dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sistem, VW'nin eski ve daha kullanıcı dostu ekranını değiştirdi. Ancak yeni versiyon, sezgisel olmayan menüleri ve hassas kontrolleriyle kullanıcılara zor anlar yaşatıyor.

Sürüş Deneyimi: Rahatlık ve Direktlik Eksikliği

Atlas’ın sürüş performansı da bazı eksikliklerle göze çarpıyor. Direksiyonun hafifliği ve tepkisizliği, kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratırken, frenler de tatmin edici bir performans sergilemiyor. Toyota Grand Highlander veya Mazda CX-90 gibi rakiplerle karşılaştırıldığında, Atlas sportiflikten uzak, yavaş bir deneyim sunuyor. Ancak aracın sürüş konforu ve kabin sessizliği, şehir içi kullanımlarda olumlu bir deneyim sağlıyor.

Güç Aktarma Organları ve Teknoloji Paketi

2024 Volkswagen Atlas, turboşarjlı dört silindirli motoruyla 269 beygir gücü sunuyor. Bu sayede, sınıfının en iyi modellerinden biri olmasa da, günlük kullanıma uygun performans sağlıyor. Test aracı, 20 inç tekerlekler, park mesafe kontrolü, çekme kancası ve manuel güneşlikler gibi donanımları içeren Teknoloji Paketi'yle donatılmıştı. Ancak 43.015 dolarlık fiyatına rağmen, bu paket sunroof içermiyor.

Yakıt Ekonomisi ve Değer

Atlas, yakıt ekonomisi açısından rakiplerinden biraz geride kalıyor. 19 mpg şehir, 26 mpg otoyol ve 22 mpg birleşik yakıt tüketimi, rakipleriyle karşılaştırıldığında tatmin edici değil. Toyota Grand Highlander ve Honda Pilot gibi modeller, V6 motorlara sahip olmalarına rağmen benzer yakıt ekonomisi sunuyor. Volkswagen Atlas, fiyatlandırma, donanım ve motor açısından rekabetçi olsa da, genel tasarım ve teknoloji özellikleri bakımından çağın gerisinde kalmış gibi görünüyor.

İyi Kemikler, Zayıf Performans

2024 Volkswagen Atlas, geniş kabini, güçlü aktarma organları ve rahat sürüşüyle umut verici bir paket sunuyor. Ancak zayıf bilgi-eğlence sistemi, etkisiz direksiyon ve kafa karıştırıcı kabin ergonomisi, aracın rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyor. Atlas, sağlam temellerine rağmen rakiplerinden öne çıkacak bir özellik sunamıyor ve segmentteki en zayıf girişlerden biri haline geliyor.

2024 Volkswagen Atlas Özellikleri

Fiyat (SE Teknolojisi): 39.420 ABD Doları (Test edilen model: 43.015 ABD Doları)

Güç Aktarma Organları: 2,0 litrelik turboşarjlı dört silindirli | 8 vitesli otomatik | Tüm tekerlekten çekiş

Beygir Gücü: 269 hp

Tork: 273 lb-ft

Oturma Kapasitesi: 7

Maksimum Çekme: 5.000 pound

Ağırlığı: 4.451 pound

Kargo Hacmi: Üçüncü sıranın arkasında 20,6 fit küp | İkinci sıranın arkasında 55,5 fit küp | İlk sıranın arkasında 96,8 fit küp

Yerden Yükseklik: 7,1 inç

0-60 Mil/Saat: 7,3 saniye

Arazi Açıları: 18,9° yaklaşma | 17,7° kırılma | 21,3° kalkış

EPA Yakıt Ekonomisi: 19 mpg şehir | 26 otoyol | 22 kombine

Kısa Değerlendirme: 6,5/10

Atlas, konforlu ve ferah bir aile aracı olarak güçlü potansiyel sunuyor. Ancak bilgi-eğlence sistemi, özensiz direksiyon ve rakiplerinin gerisinde kalması, modelin performansını olumsuz etkiliyor.