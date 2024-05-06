Bolu Müftülüğünün tadilatı amacını aştı binayı virüs gibi sardı

Tadilatın yan dükkana da yayılarak genişlediğini belirten Beykoz, Mayıs toplantısında gündem dışı söz alarak bu duruma karşı kapsamlı bir denetim talep etti. İl Özel İdaresi'nin bu çalışmalara izin verip vermediğini sorgulayan Beykoz, projelerin 5302 sayılı kanuna uygun olup olmadığının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu İl Müftülüğünün iş merkezinde yürüttüğü tadilat çalışmalarını meclis gündemine taşıdı. Çalışmaların kapsamlı bir denetimle incelenmesi ve tüm izinlerin kontrol edilmesi talep ediliyor.

Teknik İzinler alındı mı?

Beykoz, tadilatın İl Özel İdaresi’nin teknik izinleriyle yürütülüp yürütülmediğini sorgularken, berberin vefatı sonrası alınan bitişik dükkanda yapılan çalışmanın da izinsiz olup olmadığını sordu. İş merkezinin giriş alanının tadilat nedeniyle neredeyse tamamen kapatıldığını belirtti.

Tadilat gittikçe genişliyor

İl Müftülüğünün tadilat çalışmalarının iş merkezinin girişini kapatarak büyük zorluklara neden olduğunu ifade eden Beykoz, çalışmaların teknik izinlere uygun olup olmadığının netleştirilmesini istedi. Giriş alanının kapatılmasıyla iş merkezine giren vatandaşların karşılaştığı güçlükleri vurguladı.

Denetim ve inceleme talebi

Beykoz, Bolu İl Özel İdaresi'nden yetkililerin tadilat alanına gidip projeyi incelemelerini ve projenin uygun olup olmadığını değerlendirmelerini talep etti. Meclise hitaben yaptığı konuşmasında, “Çalışma için teknik izin alındı mı, tadilat projesi hazırlandı mı?” diye sordu.

Yasal uygunluk soruları

Beykoz, çalışmanın 5302 sayılı kanuna uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek, projenin İl Özel İdaresi’nden izin alınarak yapılması gerektiğini vurguladı. Tadilatın plansız şekilde genişleyip genişlemediğinin de araştırılması gerektiğini ekledi.

Ekrem Çetinkaya inceleme yapılacağını açıkladı

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, Beykoz’un talebine yanıt vererek konunun detaylı inceleneceğini ve kapsamlı bir araştırma yapılacağını belirtti. Meclis, bu talebi resmi olarak gündemine aldı.

Bolu İl Genel Meclisi’ndeki tartışmaların ardından, Bolu İl Müftülüğünün tadilat çalışmaları kapsamlı olarak incelenecek. Tadilatın gerekli izinlere uyup uymadığı, giriş alanının kapatılmasının oluşturduğu sorunlar ve diğer detaylar ele alınacak. İncelemeler sonrasında net kararlar alınması bekleniyor.