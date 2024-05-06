Saray kurabiyeleri haram mı? CHP eski Genel Başkanından 8 yıllık itiraf

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Tek bir yüzükten, saraydaki saltanata adlı bir yazı yayımladı bu yazısında 2016 yılında darbe girişiminden 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı külliyesine yaptığı ziyaretten bahsetti ve cumhurbaşkanlığı külliyesine bir kez gittiğinin altını çizdi.

Saraya bir kez gittim

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu o günü şu cümlelerle anlattı Saraya bir kez gittim…15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra, 25 Temmuz 2016 tarihinde… Bir darbe girişimi olmuş, daha şehit olanların, yaralıların sayısı tam bilinmiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 400’ün üzerinde olduğu söyleniyor… Yaralıların sayısı tam belli değil, Ankara hâlâ barut kokuyor… Güvenlik önlemleri her alanda görülüyor… Erdoğan’ın daveti üzerine 25 Temmuz 2016 tarihinde saraya gittim… Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, ben, Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın katılmıştı… 2 saat 40 dakika süren toplantıda darbe girişimi ve sonrası ele alındı.

Kurabiye haramdır diye yemedim

Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında toplantıya dair ilginç bir itirafta da bulundu verilen ikramlardan çayı içtiğini ama kurabiyeyi haram olduğu için yemediğini söyledi. Bu sözlerini ise şu kelimelerle açıkladı yoksulluk içinde verilen bir milli kurtuluş savaşını ve o savaşın kahramanlarını düşündüğünüzde bu şatafatlı yaşam bize yakışmıyor dedi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu söylemlerinden sonra sosyal medyada Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu bazı yorumlar ise şöyle; Boş laf, züğürt tesellisi, nihayetinde önüne konulan bir ikram, helal veya haram olması vebali ikram edenin sorumluluğudur. Verilen ikramın sağlık vb nedenler harici reddedilmesi ise nezaketsizliktir...

Kurabiye haram oluyor da çay niye haram olmuyor?

Peki aday olmakta ısrar edip, kesin kazanacak adayları aday göstermemek helal midir? Şeklinde yorumlarda bulunuldu.

Peki israf haram mıdır bunu sizin için araştırdık.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Araf/31) Şeyh Sadi, bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir: İsraf; yetecek miktarın üzerinden harcamak, vücuda zarar verecek şekilde oburluk; yeme, içme ve giyimde fazla lükse kaçmak, helalı aşıp harama girmektir. (Tefsirussadi/ 287) şeklinde açıklanmaktadır.