Bakan Hakan Fidan Uyardı; "İki devletli çözüme ulaşamazsak Gazze'deki savaş son olmayacak"

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki son durumu değerlendirirken, bölgede devam eden çatışmaların iki devletli bir çözüme ulaşılmadıkça sona ermeyeceğini vurguladı. Bakan Fidan, uluslararası toplumu ve ilgili tarafları daha fazla çaba göstermeye ve kalıcı bir barış süreci için adımlar atmaya çağırdı.

Ateşkes Çabaları ve Ötesi

Fidan, mevcut çabaların öncelikle ateşkes sağlamak üzerine yoğunlaştığını belirtti. Ancak ateşkesin yalnızca geçici bir çözüm olduğunu ve asıl sorunun, Gazze'deki durumun kalıcı olarak nasıl iyileştirilebileceği olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı, ateşkes sonrası süreçte Gazze'de ne olacağına dair soruların da cevaplarını aradıklarını dile getirdi.

İki Devletli Çözümün Önemi

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan trajediden ders alınmazsa ve iki devletli bir çözüme gidilmezse, bölgede daha fazla savaş ve gözyaşı yaşanacağını belirtti. İsrail ve Filistin arasında bir barış sürecinin önemine dikkat çeken Fidan, her iki tarafın da 1967 sınırlarını kabul ederek, Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Fidan, uluslararası toplumu iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in sürekli olarak Hamas'ı bir öcü olarak gösterdiğini ve bu durumun çözüm sürecini karmaşık hale getirdiğini belirtti. Bakan, Hamas'ın da 1967 sınırlarında bir Filistin devletini kabul ettiğini ve silahlarını bir siyasi hareket olarak sürdüreceklerini ifade ettiğini aktardı.

Geleceğe Dair Umutlar ve Zorluklar

Fidan, İsrail ve Hamas arasında rehinelerin durumu gibi insani konularda da ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli bir çözümün, bölgedeki genel istikrar ve barış için elzem olduğunu belirten Bakan, uluslararası toplumun iki yüzlülüğü görmesi ve adaletli bir çözüm için adım atması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Gazze'deki mevcut durumun sadece bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunu ve kalıcı çözümlerin ancak uluslararası iş birliği ile mümkün olabileceğini gösteriyor.