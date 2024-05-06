Tofaş’ın Şahin ve Doğan modelleri 220 bin TL mi? Bolu açık oto pazarındaki şaşırtıcı fiyatlar!

Bolu açık oto pazarında, araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve kredi imkanlarının kısıtlanması satışları olumsuz etkiledi. 1995 model Tofaş Şahin'in 220 bin TL'lik fiyatı dikkat çekti. Araç sahipleri ve alıcılar, pazardaki fiyatlardan şikayetçi.



Bolu'da her hafta sonu kurulan galericiler sitesindeki açık oto pazarında, araç sahipleri ellerindeki otomobilleri satmak için pazarın yolunu tutuyor. Fakat bu hafta yaşanan düşük talep ve yükselen fiyatlar, alıcıları düşündürmeye devam ediyor. 1995 model bir Tofaş Şahin’in 220 bin TL’lik fiyatı ve diğer araçlardaki yükselen rakamlar, vatandaşın kredi imkanlarının kısıtlı olmasıyla birleşince otomobil pazarını adeta alt üst etti.

Araç Sahiplerinin Fiyat Politikası: Sarı İlanlar Belirleyici

Açık oto pazarında görüştüğümüz araç sahipleri, fiyatları sarı ilanlara göre belirlediklerini, ancak kredi çekme imkanlarının azalmasının alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyorlar. Birçok müşteri pazarda geziyor, ilgileniyor ama nihai satın alma işlemi için adım atmıyor. Bu da alıcı ile satıcı arasındaki fiyat beklentisi uçurumunu derinleştiriyor.

220 Bin TL'lik Tofaş Şahin Fiyatı Tepki Çekiyor

Canlı yayın sırasında dikkat çeken 1995 model bir Tofaş Şahin'in 220 bin TL fiyatla alıcısını beklemesi izleyicilerin dikkatini çekti ve tepkilere neden oldu. "Bir Tofaş 220 bin TL mi olur?" soruları bu yükselen fiyatların bir yansımasıydı.

Açık Oto Pazarında Araç Fiyatları

Son dönemde araç satışları düşse de pazarın hareketliliği bitmiş değil. İşte Bolu açık oto pazarında dikkat çeken bazı modeller ve fiyatları:

2022 model Fiat Egea: 735 bin TL

1999 model Fiat Palio: 240 bin TL

2019 model Fiat Fiorino: 520 bin TL

2010 model Fiat Linea: 515 bin TL

2000 model Audi A4: 450 bin TL

2012 model Opel Astra: 690 bin TL

2002 model Volkswagen Polo: 340 bin TL

2011 model Volkswagen Amarok: 785 bin TL

2017 model Dacia Stepway: 650 bin TL

2008 model Ford Ranger: 475 bin TL

1995 model Tofaş Şahin: 220 bin TL

1999 model Tofaş Şahin: 190 bin TL

1989 model Tofaş Doğan: 140 bin TL

2012 model Renault Fluence: 475 bin TL

1999 model Renault Clio: 315 bin TL

2014 model Renault Symbol: 585 bin TL

1994 model Renault Broadway: 190 bin TL

2001 model Toyota Corolla: 365 bin TL

Fiyatlar Neden Yükseldi?

Fiyatlardaki bu artışın en büyük sebeplerinden biri, kredi imkanlarının kısıtlanması oldu. Bankalar düşük gelirli vatandaşlara kredi vermekte zorluk çıkarıyor. Ek olarak, pandeminin getirdiği çip krizi, hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, ikinci el araç piyasasını etkileyen diğer faktörler olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki Haftalarda Beklenen Hareketlilik

Otomobil pazarında fiyatların nasıl seyredeceği merak konusu. Araç sahiplerinin şikayetlerine rağmen araç talebinin durgunluğunun devam etmesi bekleniyor. Ancak döviz kurundaki ani düşüş ya da kredi imkanlarındaki bir gevşeme, yeniden bir hareketlilik yaratabilir.



Bolu Gündem Yayın Grubu olarak açık oto pazarında bu hafta yapmış olduğumuz yayında fiyatları sizler için derledik. Önümüzdeki haftalarda otomobil piyasasında son durumu sizlere aktarmaya devam edeceğiz.