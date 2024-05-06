- Gündem

Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!

Bolu Valiliği, yivsiz tüfek ruhsat süresi dolanlar için önemli bir uyarı yayımladı. Ruhsatlarını zamanında yenilemeyenlere karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını belirten Valilik, 1 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatlarını yenilemeyen vatandaşların belgelerinin geçersiz sayılacağını ve her tüfek için 4.538 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak! mask
Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!
Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Valiliği, yivsiz tüfek ruhsat süresi dolan vatandaşlara uyarıda bulundu. Ruhsatlarını 1 Eylül 2024'e kadar yenilemeyenler, her tüfek için 4.538 TL para cezasına çarptırılacak ve tüfekler kamuya devredilecek. Yenileme süreci için son tarihe dikkat edin!

Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!

Geçerlilik süresi dolanlara önemli uyarı

Valilik duyurusunda, ruhsat süresi dolan vatandaşların son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlaması gerektiği açıkça belirtildi. Belirtilen tarih olan 1 Eylül 2024'ü kaçıranların ruhsatları geçersiz sayılacak ve cezai yaptırımlar doğrudan ruhsat sahiplerine uygulanacak.

Cezalar ciddi miktarda

Ruhsat süresi dolan yivsiz tüfek sahiplerine, her bir tüfek için 4.538 TL para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, ruhsatsız durumda olan tüfeklerin muhafaza altına alınacağı ve tüfek sahiplerinin ağır mali yüklerle karşılaşabileceği de uyarıda yer aldı.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

Para cezalarına ek olarak, ruhsatsız tüfeklerin bir ay içinde ruhsatlandırılmaması durumunda mülkiyetin kamuya geçirileceği belirtildi. Bu durumda, ruhsat sahipleri tüfeklerini kaybedecek ve tüfekler tamamen kamu kontrolüne geçecek.Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!

Vatandaşlar için bilgilendirme

Valilik, ruhsat süresi dolanların vakit kaybetmeden yenileme işlemlerine başlamasını ve mülkiyet devri gibi ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için son tarihe dikkat etmelerini tavsiye etti. Ruhsat sahiplerinin tüfeklerini güvenle saklaması için yenilemenin zorunlu olduğuna vurgu yapıldı.

Yenileme süreci nasıl işler?

Vatandaşların ruhsatlarını yenileyebilmeleri için gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp ilgili makamlara başvurması gerekiyor. Valilik, bu sürecin kolaylaştırılması için rehberlik edeceğini belirtti.

1 Eylül 2024'e Dikkat!

Yivsiz tüfek ruhsatını yenilemek için verilen son tarih hızla yaklaşırken, bu tarihe kadar işlemlerini tamamlayanlar cezai yaptırımlardan kaçınacak. Ruhsatını zamanında yenileyenler, hem cezalardan kurtulacak hem de tüfeklerini güvende tutacak.

# tarih

06 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL