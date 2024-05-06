Valilik Uyardı… Cezalar ciddi boyutta olacak!

Bolu Valiliği, yivsiz tüfek ruhsat süresi dolan vatandaşlara uyarıda bulundu. Ruhsatlarını 1 Eylül 2024'e kadar yenilemeyenler, her tüfek için 4.538 TL para cezasına çarptırılacak ve tüfekler kamuya devredilecek. Yenileme süreci için son tarihe dikkat edin!

Geçerlilik süresi dolanlara önemli uyarı

Valilik duyurusunda, ruhsat süresi dolan vatandaşların son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlaması gerektiği açıkça belirtildi. Belirtilen tarih olan 1 Eylül 2024'ü kaçıranların ruhsatları geçersiz sayılacak ve cezai yaptırımlar doğrudan ruhsat sahiplerine uygulanacak.

Cezalar ciddi miktarda

Ruhsat süresi dolan yivsiz tüfek sahiplerine, her bir tüfek için 4.538 TL para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, ruhsatsız durumda olan tüfeklerin muhafaza altına alınacağı ve tüfek sahiplerinin ağır mali yüklerle karşılaşabileceği de uyarıda yer aldı.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

Para cezalarına ek olarak, ruhsatsız tüfeklerin bir ay içinde ruhsatlandırılmaması durumunda mülkiyetin kamuya geçirileceği belirtildi. Bu durumda, ruhsat sahipleri tüfeklerini kaybedecek ve tüfekler tamamen kamu kontrolüne geçecek.

Vatandaşlar için bilgilendirme

Valilik, ruhsat süresi dolanların vakit kaybetmeden yenileme işlemlerine başlamasını ve mülkiyet devri gibi ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için son tarihe dikkat etmelerini tavsiye etti. Ruhsat sahiplerinin tüfeklerini güvenle saklaması için yenilemenin zorunlu olduğuna vurgu yapıldı.

Yenileme süreci nasıl işler?

Vatandaşların ruhsatlarını yenileyebilmeleri için gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp ilgili makamlara başvurması gerekiyor. Valilik, bu sürecin kolaylaştırılması için rehberlik edeceğini belirtti.

1 Eylül 2024'e Dikkat!

Yivsiz tüfek ruhsatını yenilemek için verilen son tarih hızla yaklaşırken, bu tarihe kadar işlemlerini tamamlayanlar cezai yaptırımlardan kaçınacak. Ruhsatını zamanında yenileyenler, hem cezalardan kurtulacak hem de tüfeklerini güvende tutacak.