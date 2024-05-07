Başına dolaşan poşetten ilahi güç kurtardı

Bolu'daki Hacı Nakkaş Camii'nin kubbesinde bir leylek, başına dolanan poşetten uzun mücadele sonunda kurtulmayı başardı. Yardım almadan kendi çabasıyla hayatta kalmayı başaran leyleğin hikayesi, çevre kirliliğinin canlılara olan etkisine ışık tuttu

Bolu’nun Merkez ilçesi Aşağısoku Mahallesi’ndeki Hacı Nakkaş Camii'nin kubbesinde bir leylek, başına dolanan plastik poşetle uzun süre çaresiz bir şekilde çırpındı. Vatandaşlar bu sahneyi ilk gördüğünde gözlerine inanamadı, ancak vakit kaybetmeden 112'yi arayarak yardım çağrısında bulundular.

Belediye yardım çağrısına cevap veremedi

Bolu Belediyesi itfaiyesinin, cami kubbesine erişebilecek uzunlukta bir merdivene sahip olmadığı öğrenildi. Bu nedenle itfaiye müdahalesi mümkün olmadı. Leyleğin yabani bir hayvan olması nedeniyle kurtarma görevi Millî Parklar Müdürlüğü’ne devredildi, ancak yardım yine gelmedi.

Kendi mücadelesiyle başarmaya çalıştı

Yardım gelene kadar zavallı leylek, çaresizce poşetten kurtulmaya çalıştı. Başına dolanan poşeti çıkarmak için uzun süre kanat çırparak, çırpınarak amansız bir çaba sarf etti. Diğer leylekler gelip yanına kondu, ancak bu çaresiz mücadeleye bir çare bulamadılar.

Yardım beklerken zaman daraldı

Dakikalar geçtikçe leylek daha çok yoruluyor, başındaki poşetin sıkışıklığı artıyordu. Millî Parklar Müdürlüğü'nden de yardım henüz ulaşmamıştı. Bu noktada leylek, yalnızca doğanın ve kendi içgüdülerinin rehberliğine güvenmek zorunda kaldı.

İnsanlardan değil rüzgârdan yardım gördü

Bir süre sonra, rüzgarın şiddetini arkasına alan leylek, kanat çırpmalarıyla poşeti gevşetmeyi başardı. Poşetin gevşemesiyle birlikte, doğanın gücünü de arkasına alarak başındaki poşetten kurtulabildi.

Çevresel tehlikelerin uyarısı

Leyleğin yaşadığı bu talihsiz olay, çevre kirliliğinin doğaya ve hayvanlara verdiği zararın net bir göstergesi oldu. Plastik poşet ve çöplerin sorumsuzca doğaya bırakılması, yalnızca kirlilik yaratmıyor; aynı zamanda hayvanların yaşamlarını doğrudan tehdit ediyor.