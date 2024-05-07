TÜİK'in Nisan Ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyonunu %69,80 olarak açıkladı. Gıda, ulaştırma ve konaklama gruplarındaki fiyat artışları enflasyonun yükselmesine neden olurken, Bakan Şimşek düşüş bekliyor. ENAGrup ise yıllık enflasyonu %124,35 olarak hesapladı.

Bakan Şimşek'in beklentileri

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında zirve noktasına ulaşmasının ardından düşüşe geçeceğini öngördü. X platformundaki mesajında, "Ekonomideki dengelenme, azalan cari açık, bütçe disiplini ve artan uluslararası yatırım, enflasyonla mücadeleyi destekliyor" dedi.

ENAGrup'un alternatif hesaplamaları

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), kendi hesaplamalarına göre Nisan ayı yıllık enflasyonunu %124,35 olarak belirledi. Bloomberg tarafından düzenlenen ankette ise ekonomistlerin medyan tahminine göre, Nisan ayında yıllık enflasyon %70 seviyesine ulaşacak.

Ekonomistlerden uyarılar

Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından ekonomistler, bazı kalemlerde ciddi zam potansiyeli olduğuna dikkat çekti. İktisatçı Mustafa Sönmez, enerji sektöründeki zam stresinin biriktiğini ifade ederek, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olabileceğini belirtti. TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise elektrik fiyatlarına Temmuz-Ağustos aylarında ciddi bir zam yapılabileceği uyarısında bulundu.

Harcama gruplarındaki değişimler

Ana harcama grupları arasında en az artış %1,03 ile sağlık alanında görülürken, alkollü içecekler ve tütün grubunda %9,56 ile en yüksek aylık artış yaşandı. Yıllık bazda ise eğitim grubunda %103,86 ile ciddi bir artış kaydedildi.

Çekirdek enflasyonun seyri

Çekirdek enflasyon endeksi olan C endeksi, Nisan ayında %3,56 artış gösterdi. Temel Mallar grubunda fiyatlar %2,96, Hizmet grubunda ise %4,16 arttı. Çekirdek enflasyonun yıllık artış oranı ise %75,81 olarak ölçüldü.

Sanayi ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Nisan ayında %3,60 artarken, yıllık %55,66'ya yükseldi. İmalat endeksi aylık %3,26 oranında artışla %60,03'e ulaştı. Enerji fiyatları Nisan'da %5,08 oranında artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,84'lük bir artış kaydetti.