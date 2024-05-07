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Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

İstanbul polisi, kaçakçılık operasyonlarında 565 egzotik hayvanı kurtardı ve 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda timsahlar, papağanlar, maymunlar ve yılanlar bulundu. Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı mask
Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı
Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı
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565 egzotik hayvan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla, nesli tehlike altında olan ve ticareti yasaklanmış 565 egzotik hayvan ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, bu illegal faaliyetlere karıştığı belirlenen 36 şüpheli yakalandı.

Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

İllegal Hayvan Ticaretiyle Mücadele

Yapılan soruşturmalar ve teknik takipler sonucu, yasadışı hayvan ticaretinden elde edilen gelirlerin izi sürüldü. Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalarda, 11 şüpheli hakkında mahkeme kararı çıkartılarak, yasadışı faaliyetlerin boyutu detaylıca incelendi. Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 iş yerine, 2 depoya ve 39 eve eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

Ele Geçirilenler ve Operasyon Detayları

Operasyonlar sonucunda 565 egzotik hayvanın yanı sıra 18 hayvansal ürün, 52 çip, 1 çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve bir tabanca ele geçirildi. Bu baskınlar, 17 Ocak'tan itibaren başlayan teknik ve fiziki takipler sonucunda gerçekleştirildi.Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

Şüpheliler ve Hukuki Süreç

Yakalanan 36 şüpheliden 27'si serbest bırakılırken, geriye kalan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte ve yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bu şüpheliler, "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlem gördü.Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

Bu operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ve nesli tehlike altındaki egzotik hayvanların korunması için yapılan çabaları gözler önüne seriyor. Kurtarılan hayvanlar arasında yavru timsahlar, çeşitli türlerde maymunlar ve yılanlar bulunuyor, bu hayvanların doğal habitatlarına veya uygun barınaklara nakledilmeleri planlanıyor.

# istanbul, türkiye

07 May 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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