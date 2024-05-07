Büyük egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 565 hayvan kurtarıldı, 36 kişi yakalandı

565 egzotik hayvan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla, nesli tehlike altında olan ve ticareti yasaklanmış 565 egzotik hayvan ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, bu illegal faaliyetlere karıştığı belirlenen 36 şüpheli yakalandı.

İllegal Hayvan Ticaretiyle Mücadele

Yapılan soruşturmalar ve teknik takipler sonucu, yasadışı hayvan ticaretinden elde edilen gelirlerin izi sürüldü. Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalarda, 11 şüpheli hakkında mahkeme kararı çıkartılarak, yasadışı faaliyetlerin boyutu detaylıca incelendi. Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 iş yerine, 2 depoya ve 39 eve eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele Geçirilenler ve Operasyon Detayları

Operasyonlar sonucunda 565 egzotik hayvanın yanı sıra 18 hayvansal ürün, 52 çip, 1 çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve bir tabanca ele geçirildi. Bu baskınlar, 17 Ocak'tan itibaren başlayan teknik ve fiziki takipler sonucunda gerçekleştirildi.

Şüpheliler ve Hukuki Süreç

Yakalanan 36 şüpheliden 27'si serbest bırakılırken, geriye kalan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte ve yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bu şüpheliler, "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlem gördü.

Bu operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ve nesli tehlike altındaki egzotik hayvanların korunması için yapılan çabaları gözler önüne seriyor. Kurtarılan hayvanlar arasında yavru timsahlar, çeşitli türlerde maymunlar ve yılanlar bulunuyor, bu hayvanların doğal habitatlarına veya uygun barınaklara nakledilmeleri planlanıyor.