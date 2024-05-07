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Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi'nin düzenlediği Çakmaklar Yaylası-At Yaylası doğa yürüyüşüne katılan üç yaşındaki Husky cinsi Sibirya kurdu Dora, sevimliliğiyle tüm katılımcıların sevgisini kazandı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu mask
Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu
Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu
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Sahibi Erhan Alişar (60) ile yürüyüşte yer alan Dora, yürüyüş lideri Süleyman Özdoğan'a destek olurken, 52 doğaseverle birlikte etkinliğe öncülük etti. Molalarda katılımcılarla fotoğraf çektirerek herkesi neşelendiren Dora, kısa sürede doğa yürüyüşünün yıldızı oldu.

Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Husky cinsi Sibirya kurdu Dora, Bolu'nun Çakmaklar-At Yaylası yürüyüşüne katılarak enerjisi ve sevimliliğiyle doğa yürüyüşünün gözdesi oldu. Sahibi Erhan Alişar, terk edilen Dora'nın hazin hikayesini paylaştı ve sokak hayvanlarına destek olmanın önemine dikkat çekti.

Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Dora'nın zor geçmişi

Dora'nın bu kadar sevgi dolu olmasına rağmen, geçmişi oldukça hüzünlü. Sahibi Erhan Alişar'a göre Dora, önceki sahibi tarafından terk edildikten sonra belediye barınağına alınmış. Kısırlaştırılıp kulağına küpe takıldıktan sonra barınaktan kaçan Dora, Alişar’ın mahallesinde dolaşmaya başlamış.

Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Erhan Alişar’ın şefkati

Alişar, bahçesinde iki kedi ve bir köpeğe bakarken, geçen yıl sokakta karşılaştığı Dora'yı sahiplenmeye karar vermiş. Kedileri ve köpeğiyle birlikte kulübede uyuyarak kışı geçiren Dora, aileye hızla alışmış. Alişar, "Dora asil bir hayvan. Onu sahiplenebilecek iyi bir hayvansever bulana kadar bakacağım," diyerek Dora’ya olan bağlılığını dile getirdi.

Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Herkesin sevgilisi

Dora, sokakta yürüyüşe çıkarıldığında mahallenin sevgilisi haline gelmiş. Alişar, "Karşılaştığımız insanlar Dora'yı sevmekten kendilerini alamıyorlar. Kedimiz ve köpeğimiz de Dora'ya çok alıştı, biz de. Ondan ayrılmak bizim için zor olacak," diyor.Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Yayla yürüyüşünde enerji dolu

Dora, 15 km'lik Çakmaklar-At Yaylası doğa yürüyüşüne katılarak etkinliğin gözdesi oldu. Süleyman Özdoğan’la öncülük yaparken enerjisiyle etkinliği canlandıran Dora, katılımcıların gönlünde taht kurdu. Neşesi ve enerjisiyle yürüyüş boyunca tüm doğaseverlere pozitif bir atmosfer yaşattı.Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Sokak hayvanları için farkındalık

Dora'nın hikayesi, sokak hayvanlarına karşı farkındalığı artırarak terk edilmiş hayvanların korunmasının önemini hatırlatıyor. Dora, doğa yürüyüşü boyunca sokak hayvanlarına dikkat çekerek katılımcılara hayvanseverlik konusunda farkındalık kazandırdı.Bolu'nun doğa yürüyüşünün parlayan yıldızı Sibirya Kurdu Dora oldu

Dostluk ve dayanışma mesajı

Dora'nın hikayesi, sevgi ve sahiplenmenin gücünü vurguluyor. Şefkatli bir el bekleyen birçok hayvan olduğunu hatırlatan bu hikaye, dostluk ve dayanışmanın hayvanlar arasında bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

# destek, doğa, belediye

07 May 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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