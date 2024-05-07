Gram altın yatırımcıları için piyasa tüyoları! Riskler ve fırsatlar neler? Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler!

Altın Yatırımcıları için Kritik İpuçları

Altın piyasalarındaki dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcılar ise uzmanların önerilerini dikkatle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 2.450 TL seviyelerine kadar düşebileceğini, kısa vadeli alımların ardından tekrar yükselebileceğini belirtti.

Uzman İslam Memiş'in Analizi

Memiş'e göre gram altın fiyatları bir-iki hafta içerisinde yeniden yükselişe geçebilir. FED'in açıklamaları sonrası altın piyasalarındaki hareketlilik artacak gibi görünüyor. Altın alımlarında piyasa şartlarına göre hareket etmek önemli bir faktör.

Gram Altında Beklenen Dalgalanmalar

Gram altın fiyatlarının 2.500 TL seviyesinin altında kalmasıyla birlikte, dolar kurundaki düşüş de gram altını olumsuz etkiliyor. Şu an gram altın 2.465-2.475 TL bandında işlem görüyor. Memiş, dolar kurundaki gerilemenin gram altını baskıladığını ve tepki alımlarının gelmesiyle 2.450 TL seviyesinden tekrar yükselişe geçebileceğini öngörüyor.

Altını Satmak mı Yoksa Tutmak mı?

Elindeki altını satmayı düşünen yatırımcılara, Memiş "hayır" cevabını veriyor. Bankalar üzerinden işlem yapan yatırımcıların aradaki makas farklarından dolayı zarar edebileceğini ve uzun vadede fiyatların tekrar yükseleceğini ifade ediyor.

Kısa Vadeli Düşüşler Alım Fırsatı Sunuyor

Memiş'e göre altın piyasalarındaki baskılanma kısa vadede düşüşe sebep olsa da, bu düşüş alım fırsatı yaratıyor. Sene sonunda gram altının 3.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların makas farklarına ve piyasa dalgalanmalarına dikkat etmeleri gerekiyor.