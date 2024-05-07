Elektrikli araç pazarında TOGG T10X fırtınası! Rakiplerine fark attı! Satılan her iki elektrikli araçtan biri TOGG T10X!

Elektrikli Araç Pazarında Büyük Artış: TOGG T10X'e Yoğun İlgi

2024 Nisan ayı, elektrikli otomobil pazarında önemli bir büyüme dönemine tanıklık etti. Tam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 266,2 gibi büyük bir artışla 6.097 adede ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 9,9'a çıktı. Hibrit otomobillerin payı da yüzde 17,4 seviyesine yükseldi.

TOGG T10X: Elektrikli Otomobil Pazarında Açık Ara Lider

Elektrikli otomobil markaları arasında, TOGG T10X, 2024 Nisan ayında satılan 3.003 adetle pazar liderliğini pekiştirdi. En yakın rakibine 2.264 adet fark atarak toplam elektrikli otomobil satışlarının yüzde 49,25'ini elinde bulunduran T10X, pazarın neredeyse yarısını kontrol ediyor. Bu başarı, TOGG'un Türkiye elektrikli otomobil pazarında neden bir öncü olduğunu gösteriyor.

Elektrikli Araç Pazarı Model Bazında Değerlendirildi

Elektrikli otomobil pazarında, TOGG T10X'in ardından en fazla satan modeller arasında 739 adetle SsangYong Torres, 361 adetle BMW X1, 239 adetle Hyundai IONIQ 5 ve 185 adetle Volvo XC40 bulunuyor. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise nisanda yalnızca 27 satış yapabildi.

Geleneksel Araç Pazarı Daralıyor

Nisan 2024'te otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 22,3 azalarak 75.919 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 20,61 azalışla 61.448 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 düşüşle 14.471 adede indi.

Elektrikli Araçların Geleceği Parlak

Elektrikli araç pazarı hızla büyüyor. Hibrit, tam elektrikli ve uzatılmış menzilli elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 28,1'e ulaştı. TOGG T10X'in liderliği ve pazar payını artırması, elektrikli araçların gelecekte daha büyük bir rol oynayacağına işaret ediyor.