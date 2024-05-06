Toyota, 2024 Crown modeliyle yükseltilmiş süspansiyonlu sedan konseptine yeni bir yorum getiriyor. ABD pazarı için sadece yüksek sürüş düzeninde sunulan bu model, geleneksel sedan estetiğini korurken iç mekanında lüks ve performansı birleştiriyor. Crown, hem yol konforu hem de yakıt ekonomisi sağlamak için iki farklı hibrit güç aktarma organı seçeneği sunar.

2024'te Yenilikler: Gelişmiş Teknoloji Paketi ve Daha Fazlası

2024 Toyota Crown'da iç malzemeler iyileştirildi ve Limited donanım seviyesine, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı ve ön çapraz trafik uyarısını içeren Gelişmiş Teknoloji Paketi eklendi. Platinum kaplamada ise bu özellikler standart hale getirildi.

Fiyatlandırma ve Hangi Model Seçilmeli?

2024 Toyota Crown, fiyat aralığını geniş tutarak 41.445 ila 54.465 dolar arasında değişen seçenekler sunuyor. Üç farklı donanım seviyesi, her biri lüks ve teknoloji odaklı özellikler taşıyan, farklı müşteri taleplerini karşılıyor. Crown'da en güçlü Hybrid Max güç aktarma organına sahip olan Platinum model, performans tutkunları için cazip bir seçenek sunar.

Motor, Şanzıman ve Performans: Güçlü Hibrit Çözümler

Tüm 2024 Crown modellerinde hibrit güç aktarma organı bulunur. Ancak Platinum model, turboşarjlı 2,4 litrelik dört silindirli motoru arka akstaki elektrik motoruyla eşleştirerek 340 beygir güç sunar. Diğer iki model olan XLE ve Limited ise 236 beygir gücü sağlayan, 2,5 litrelik dört silindirli motoru üç elektrik motoruyla tamamlayan bir hibrit sisteme sahiptir. XLE ve Limited modelleri CVT şanzımanla donatılmışken, Platinum altı vitesli otomatik şanzıman kullanır. Dört tekerlekten çekiş, tüm donanım seviyelerinde standarttır.

Platinum model, 5,1 saniyede 60 mph hıza ulaşırken, XLE ve Limited modelleri aynı hıza 7,2 saniyede çıkar. Crown'un süspansiyonu, konforlu bir sürüş için ayarlanmış olup, Platinum modelde uyarlanabilir amortisörler ile daha dinamik bir sürüş deneyimi sunar.

Yakıt Ekonomisi ve Gerçek Dünya MPG'si

EPA tahminlerine göre, Crown'un temel hibrit sistemi şehir içi 42 mpg ve otoyolda 41 mpg sağlayabilir. Platinum modelin daha güçlü Hibrit Max sistemi ise şehirde 29 mpg ve otoyolda 32 mpg ile yakıt tasarrufu sunar. Gerçek dünya yakıt ekonomisi testinde Limited modeli 42 mpg'yi yakalarken, Platinum modeli 32 mpg'lik verimlilik sağladı. Crown'un yakıt ekonomisi hakkında daha fazla bilgi için EPA'nın web sitesini ziyaret edin.

İç Mekan, Konfor ve Kargo: Lüks ve Fonksiyonel

2024 Toyota Crown'un kabini, oldukça kaliteli bir iç mekana sahip. Eski Avalon sedanlarından geçen sürücüler, özellikle Limited veya Platinum modellerinde, daha lüks bir ortam bulacaklar. Crown, geleneksel sedan yüksekliğinden SUV benzeri bir sürüş pozisyonuna yükseltilmiş olup, geniş bir iç mekan sunar. Tüm modellerde sekiz yönde elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima kontrolü ve ortam iç aydınlatması gibi özellikler standarttır. Limited ve Platinum donanım seviyeleri, panoramik açılır tavan, deri döşeme ve havalandırmalı ön koltuklar sunar.

Bilgi-Eğlence ve Bağlantı: 12,3 İnçlik Çift Ekran ve Gelişmiş Teknoloji

Tüm Crown modelleri, Toyota'nın en son yazılım arayüzüne sahip 12,3 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ile donatılmıştır. Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, kablosuz bağlantı aracılığıyla sunulur. Ek olarak, sürücünün önündeki ikinci bir 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, kablosuz akıllı telefon şarj pedi, yerleşik Wi-Fi ve USB-C bağlantı noktaları da bulunur. XLE altı hoparlörlü ses sistemi sunarken, Limited ve Platinum'da 11 hoparlörlü JBL stereo sistemi yer alır. Ancak JBL sistemi, önceki Avalon'daki kadar etkileyici olmayabilir.

Güvenlik ve Sürücü Yardımı Özellikleri: Toyota'nın Güvenlik Standartları

Toyota, Crown'da da birçok sürücü destek özelliğini standart olarak sunuyor. Otomatik acil frenleme, uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı ve otomatik uzun huzmeli farlar bu kapsamda yer alır. Ayrıca, Platinum model, şerit değiştirme desteği, dur-kalk işlevine sahip adaptif hız sabitleyici ve ön çapraz trafik uyarısı özelliklerini içerir. Crown'un güvenlik test sonuçları hakkında daha fazla bilgi için NHTSA ve IIHS web sitelerini ziyaret edin.

Garanti ve Bakım Kapsamı: Toyota'nın Güvencesi

Toyota Crown, rakiplerine göre daha uzun ücretsiz bakım sunar. Volkswagen Arteon'un tampondan tampona daha uzun garanti kapsamına rağmen, Crown'un kapsamlı ücretsiz bakım paketi dikkat çekiyor.

Sınırlı garanti: Üç yıl veya 36.000 mil

Güç aktarma garantisi: Beş yıl veya 60.000 mil

Hibrit bileşenler garantisi: Sekiz yıl veya 100.000 mil

Ücretsiz bakım: İki yıl veya 25.000 mil