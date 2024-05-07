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Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

Sakaryaspor'dan ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taraftarlara teşekkür ederken, yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın göreve başladığını belirtti. Sakaryaspor'un hedefleri ve Şanlı'nın mesajı haberin detaylarında.

İhlas Haber Ajansı
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Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak' mask
Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'
Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında, Sakaryaspor'un kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından, kulüp Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıktan hemen sonra yeşil-siyahlı ekip, tecrübeli teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya vardı.

Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

Şanlı'dan veda mesajı

Sakaryaspor'dan ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaştı. "Duruşumuz aynı, yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim," ifadeleriyle kulüp taraftarlarına ve camiasına destekleri için minnettarlığını belirtti.

Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da önemli başarılar elde eden Tuncay Şanlı, teknik direktörlük kariyerine Sakaryaspor'da başladı. Kulübe tutkulu yaklaşımı ve liderlik becerileriyle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ancak son alınan kötü sonuçların ardından yönetim, yeni bir teknik ekiple yola devam etme kararı aldı.

Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

Sakaryaspor'un hedefleri

Sakaryaspor, bu sezonki hedeflerinden uzak kalsa da yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan ile gelecek sezona daha umutlu bakmayı amaçlıyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği yeni dönemde, takımın play-off mücadelesi vererek Süper Lig'e çıkmak için var gücüyle çalışacağı belirtiliyor.

Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

 

# Medya, avrupa

07 May 2024 - 00:53 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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