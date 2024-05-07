Tuncay Şanlı'dan Sakaryaspor'a veda mesajı: 'Atkılılar sonunda kazanacak'

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında, Sakaryaspor'un kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından, kulüp Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıktan hemen sonra yeşil-siyahlı ekip, tecrübeli teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya vardı.
Şanlı'dan veda mesajı
Sakaryaspor'dan ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaştı. "Duruşumuz aynı, yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim," ifadeleriyle kulüp taraftarlarına ve camiasına destekleri için minnettarlığını belirtti.
Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlük kariyeri
Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da önemli başarılar elde eden Tuncay Şanlı, teknik direktörlük kariyerine Sakaryaspor'da başladı. Kulübe tutkulu yaklaşımı ve liderlik becerileriyle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ancak son alınan kötü sonuçların ardından yönetim, yeni bir teknik ekiple yola devam etme kararı aldı.
Sakaryaspor'un hedefleri
Sakaryaspor, bu sezonki hedeflerinden uzak kalsa da yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan ile gelecek sezona daha umutlu bakmayı amaçlıyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği yeni dönemde, takımın play-off mücadelesi vererek Süper Lig'e çıkmak için var gücüyle çalışacağı belirtiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.