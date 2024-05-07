Sakaryaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan: “Tuncay Şanlı, buraya kadar getirdi takımı”

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Tuzlaspor’a 2-0 yenilmesinin ardından Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kocaelispor maçı öncesinde, deneyimli teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşarak hazırlıklara başladı. Sakaryaspor’un play-off mücadelesi için hedeflerini belirleyen Demirbakan, takımı olumlu bir ruh haliyle Kocaelispor maçına hazırlamayı amaçlıyor.

Demirbakan: "Burada olmasam inanmazdım"

Sakaryaspor'da 7. kez teknik direktör olarak göreve gelen Demirbakan, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde konuştu. Sakaryaspor'un kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ömrümüz burada, Sakarya'da ve Sakaryaspor'da geçti. Finaller, şampiyonluklar gördük. İnşallah bir yeni şampiyonluk daha nasip olur. Ben inanıyorum, inanmasam burada olmam. Takıma, taraftara, yönetime ve basına güveniyorum," diyerek ekibine duyduğu güveni dile getirdi.

Takımın performansını artırmayı hedefliyor

Takımda motivasyon eksikliği gözlemlediğini belirten Demirbakan, futbolcuların moralini yükseltmek için psikolojik ve mental çalışmalar yapacaklarını söyledi. Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçına kadar antrenmanlara devam edeceklerini ve takımın performansını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan teknik direktör, “Bu maçı da kazanacağız, neden olmasın?” diyerek motivasyonunu yansıttı.

"Tuncay Şanlı takımı bu noktaya taşıdı, teşekkür ederim"

Selefi Tuncay Şanlı'ya da teşekkür eden Demirbakan, Şanlı'nın takımı play-off noktasına kadar taşıdığını ve bu pozisyonun da bir başarı olduğunu ifade etti. Her maçın kendine özgü bir senaryosu olduğundan dolayı önceki karşılaşmalarda görülen eksiklere değinmenin doğru olmayacağını belirterek, "Eksiklerini söylersem yanlış olur, onun artılarını söyleyeyim. Şu anki pozisyon bir başarıdır," dedi.

Kocaelispor maçı öncesi takımda yeni atmosfer

Kocaelispor ile oynanacak kritik maç öncesinde motivasyonu yüksek tutmanın önemine dikkat çeken Demirbakan, oyuncuların mevcut düşüşü tersine çevirmesi için çaba göstereceklerini belirtti. "Az bir süre kaldı önümüzde. İki maç olarak kabul ediyorum ben. Kocaeli ve diğer finale çıkacak rakibimizi düşünüyorum. Bunu da atlatırız diyorum," ifadelerini kullanan Demirbakan, play-off finaline odaklandıklarını ve Sakaryaspor’u bu noktada başarıya ulaştırmayı amaçladığını belirtti.