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Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK taraftarı Salim Can Eren, Şanlıurfaspor maçında kız arkadaşı Melike Ünal'a sürpriz bir pankartla evlilik teklifinde bulundu. Tribünlerde duygusal anlar yaşanırken çift, taraftarlardan büyük alkış aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi mask
Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi
Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Şehir Stadyumu'ndaki maç öncesinde taraftarlar, kırmızı-siyahlı takımın genç destekçisi Salim Can Eren’in kız arkadaşı Melike Ünal'a hazırladığı sürpriz evlilik teklifi ile duygusal anlara tanıklık etti.

Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

"Benimle evlenir misin?" Pankartı

Eren, tribünlerde kendisi için özel bir pankart açarak Ünal'a evlilik teklifini yaptı. Üzerinde, “Kırmızının yanına siyah, benim yanıma sen yakışırsın. Benimle evlenir misin?” yazılı pankart ile romantik bir sahne oluşturan Eren, tribünlerin büyük desteğini aldı.

Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

Taraftarların desteği ve "Evet" yanıtı

Eren, cebinden yüzüğü çıkarıp diz çökerek teklifini yaparken tribünler, "Evet desene!" tezahüratlarıyla genç çifte moral verdi. Teklifin ardından Ünal, "Evet" cevabını verirken Eren yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu özel an, taraftarların coşkulu alkışları ve tezahüratları ile unutulmaz kılındı.

Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

Romantik anların unutulmaz dakikaları

Tribünlerde duygusal anlara sahne olan bu sürpriz teklif, Çorum FK taraftarları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Genç çift, futbolun birleştirici ruhuyla sahada evlilik tekliflerini kutlarken kırmızı-siyahlı ekibin destekçileri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bu özel anlar, stadyumdaki tüm taraftarlar tarafından unutulmaz anılar arasında yerini aldı.

Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

07 May 2024 - 01:10 Çorum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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