Yeşil sahada romantik anlar: Çorum FK taraftarından Şanlıurfaspor maçında sürpriz evlilik teklifi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Şehir Stadyumu'ndaki maç öncesinde taraftarlar, kırmızı-siyahlı takımın genç destekçisi Salim Can Eren’in kız arkadaşı Melike Ünal'a hazırladığı sürpriz evlilik teklifi ile duygusal anlara tanıklık etti.
"Benimle evlenir misin?" Pankartı
Eren, tribünlerde kendisi için özel bir pankart açarak Ünal'a evlilik teklifini yaptı. Üzerinde, “Kırmızının yanına siyah, benim yanıma sen yakışırsın. Benimle evlenir misin?” yazılı pankart ile romantik bir sahne oluşturan Eren, tribünlerin büyük desteğini aldı.
Taraftarların desteği ve "Evet" yanıtı
Eren, cebinden yüzüğü çıkarıp diz çökerek teklifini yaparken tribünler, "Evet desene!" tezahüratlarıyla genç çifte moral verdi. Teklifin ardından Ünal, "Evet" cevabını verirken Eren yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu özel an, taraftarların coşkulu alkışları ve tezahüratları ile unutulmaz kılındı.
Romantik anların unutulmaz dakikaları
Tribünlerde duygusal anlara sahne olan bu sürpriz teklif, Çorum FK taraftarları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Genç çift, futbolun birleştirici ruhuyla sahada evlilik tekliflerini kutlarken kırmızı-siyahlı ekibin destekçileri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bu özel anlar, stadyumdaki tüm taraftarlar tarafından unutulmaz anılar arasında yerini aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.