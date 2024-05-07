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İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, uzun bir mağlubiyet serisi ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya. İzmir ekibi, mali krizler ve yönetim sorunlarıyla mücadele ediyor. Detaylar haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
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İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları mask
İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları
İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları
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Trendyol 1. Lig'de yer alan Altay, son galibiyetini Şubat 2024'te elde ettikten sonra zorlu bir döneme girdi. İzmir temsilcisi, bu galibiyetin ardından çıktığı dokuz maçı üst üste kaybetti ve tarihi bir mağlubiyet serisine imza attı. Eyüpspor’a yenilerek ligde kalma umutlarını tamamen yitiren ekip, küme düşmenin acı gerçekliğiyle yüzleşti.

İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları

Altay'ın karanlık günleri

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı mağlubiyetle küme düşmesi kesinleşen Altay için durum giderek kötüleşiyor. İzmir ekibi, Şubat 2024'teki Giresunspor maçından bu yana bir daha galibiyet yüzü göremedi. Bu süreç, takımın üzerinde büyük bir baskı oluştururken, mali krizler de cabası oldu. Altay'ın toplam borcu 600 milyon TL’yi aşarken, oyuncuların maaşları ve kulüp personelinin ödemeleri gecikmeli olarak yapılamıyor.

İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları

FIFA cezaları ve borç yükü

Altay'ın başı ayrıca uluslararası sorunlarla da dertte. Eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun yetiştirme bedelinin ödenmemesi sebebiyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası aldı. Bu sezon toplamda 9 puanının silinmesi, İzmir ekibinin ligde daha da zorlanmasına neden oldu. Bu durum, kulübün geleceği adına ciddi endişeler yaratıyor.

İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları

Yönetim ve oyuncu kararları

Altay'da gözler şimdi yönetim ve oyuncuların alacağı kararlara çevrildi. Mevcut sezon sonrasında birçok oyuncunun kulüpten ayrılması beklenirken, yönetimin krizi nasıl yöneteceği merak konusu. İzmir ekibi, bu zorlu dönemi nasıl atlatacağı ve önümüzdeki sezonlara nasıl bir yapıyla gireceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İzmir'in gururu Altay Amatör Lige mi düşüyor? İşte küme düşme ve mali krizin detayları

Altay'ın gelecek planları

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yer alma fırsatı yakalayan Altay, o günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Şimdilerde ise yaşanan mali krizler ve sportif başarısızlıklar, takımın geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. İzmir ekibi, bir yandan mali disiplini sağlamaya çalışırken, diğer yandan sportif başarıyı tekrar yakalama peşinde olacak.

# uluslararası

07 May 2024 - 01:21 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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