- Spor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!

Trendyol 1. Lig'de dış saha performansıyla dikkat çeken Göztepe, 36 puan toplayarak liderliği kimseye bırakmadı. Sezonun son maçında Bodrumspor’u ağırlayacak Göztepe, büyük bir kutlama için hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu! mask
Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!
Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig’de bu sezon deplasmanlardaki üstün performansıyla dikkat çeken Göztepe, 17 deplasman maçında elde ettiği 11 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyetle toplam 36 puan toplayarak ligin en başarılı dış saha takımı unvanını kazandı. İzmir temsilcisi, bu başarılı istatistikleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!

Göztepe'nin rakipsiz sezonu

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılı ekip, 33. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Göztepe'nin sezonu lider olarak tamamlama ihtimalini daha da güçlendirdi. Takım, deplasmanda attığı 28 golle hücum gücünü gösterirken, kalesindeki 12 golle de savunma disiplinini ispatladı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!

İzmir'de büyük kutlama hazırlıkları

Trendyol 1. Lig’in son haftasında sahasında Bodrumspor’u ağırlayacak Göztepe, maç sonrası Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak dev kutlamalar için hazırlıklara başladı. Göztepe taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen bu özel günde, Göztepe'yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını ünlü sanatçı Levent Yüsel'in seslendirmesi bekleniyor. İzmir, bu anlamlı günde futbol ve müziğin harmanlandığı bir şölene ev sahipliği yapacak.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!

Rakamlarla Göztepe'nin dış sahada üstünlüğü

Göztepe’nin bu sezon dış sahadaki rakamları gerçekten etkileyici. Toplamda 36 puan toplayarak en yakın rakibi Eyüpspor'un dört puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımları arasında da gösteriliyor. Bu istatistikler, Göztepe'nin sadece bu sezon için değil, gelecek sezonlar için de umut vaat ettiğini gösteriyor.

07 May 2024 - 01:34 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL