Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'u geride bırakarak zirveye oturdu!

Trendyol 1. Lig’de bu sezon deplasmanlardaki üstün performansıyla dikkat çeken Göztepe, 17 deplasman maçında elde ettiği 11 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyetle toplam 36 puan toplayarak ligin en başarılı dış saha takımı unvanını kazandı. İzmir temsilcisi, bu başarılı istatistikleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Göztepe'nin rakipsiz sezonu

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılı ekip, 33. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Göztepe'nin sezonu lider olarak tamamlama ihtimalini daha da güçlendirdi. Takım, deplasmanda attığı 28 golle hücum gücünü gösterirken, kalesindeki 12 golle de savunma disiplinini ispatladı.

İzmir'de büyük kutlama hazırlıkları

Trendyol 1. Lig’in son haftasında sahasında Bodrumspor’u ağırlayacak Göztepe, maç sonrası Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak dev kutlamalar için hazırlıklara başladı. Göztepe taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen bu özel günde, Göztepe'yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını ünlü sanatçı Levent Yüsel'in seslendirmesi bekleniyor. İzmir, bu anlamlı günde futbol ve müziğin harmanlandığı bir şölene ev sahipliği yapacak.

Rakamlarla Göztepe'nin dış sahada üstünlüğü

Göztepe’nin bu sezon dış sahadaki rakamları gerçekten etkileyici. Toplamda 36 puan toplayarak en yakın rakibi Eyüpspor'un dört puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımları arasında da gösteriliyor. Bu istatistikler, Göztepe'nin sadece bu sezon için değil, gelecek sezonlar için de umut vaat ettiğini gösteriyor.