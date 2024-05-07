Boluspor’da Çorum FK mesaisi başladı! İşte Boluspor’da son durum

Boluspor, Trendyol 1. Lig'deki mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Manisa FK'ya 1-0 yenilerek 9. sıraya gerileyen kırmızı-beyazlı takım, şimdi gözünü Çorum FK ile yapacağı maça çevirdi. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu'da gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarına Karaçayır Spor Tesisleri'nde başladı.

Boluspor'un play-off mücadelesi

Ligin 33. haftasında alınan yenilgiyle play-off potasından çıkan Boluspor, play-off’ta kalmak için kritik bir virajda. 50 puanla girdiği haftada sıralamada düşüş yaşayan Boluspor, 56 puanla 5. sırada bulunan Çorum FK karşısında galibiyet arayacak. Play-off hedefine ulaşmak için Çorum FK maçından üç puan alması şart olan Boluspor, bu önemli maçın taktiksel hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda son durum

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Takım daha sonra pas çalışmaları ve teknik-taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı. Boluspor, Çorum FK maçına taktiksel açıdan tam hazır olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek.

Maç öncesi Boluspor'un stratejisi

Boluspor'un Çorum FK ile yapacağı maç, ligdeki konumları için büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek tekrar play-off yarışına ortak olmayı amaçlıyor. Yalçın Koşukavak'ın oyuncuları, rakip takımın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maça özel stratejiler geliştiriyor.