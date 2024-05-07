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Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Apex Legends: Upheaval yeni sezona hazır! İşte Alter'ın özellikleri ve oynanış fragmanı. 7 Mayıs'ta EA ve Respawn'dan büyük sürprizler geliyor!

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler mask
Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler
Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler
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Apex Legends'ın merakla beklenen yeni sezonu "Upheaval", Electronic Arts ve Respawn tarafından yayınlanan heyecan verici bir oynanış fragmanı ile gözler önüne serildi. Fragmanda, Apex Legends evrenine yeni katılan ve savaş alanında fark yaratması beklenen Legend, Alter'ın yetenekleri detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Yeni Legend: Alter

Alter, Apex Legends dünyasına adımını "yıkım" kelimesinin tam anlamıyla karşılığı olarak atıyor. Pasif yeteneği "Gift from the Rift", savaş meydanında uzaktaki ölüm kutularından eşya çalma imkanı sunuyor; bu yetenek sayesinde oyuncular zor durumda kalmalarının önüne geçebiliyor. Taktiksel yeteneği "Void Passage" ile düşmanları şaşırtacak geçitler oluşturabilirken, nihai yeteneği "Void Nexus" ise takım arkadaşlarınızı belirlenen noktaya hızlıca ışınlayabiliyor.

Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Solo Takeover ile tek başına savaş

Upheaval sezonu, Duo modunun yerini alacak Solo Takeover ile başlıyor. Bu yeni solo mod, oyunculara kendi başlarına mücadele etme şansı veriyor. Klasik takım çalışmasının dışına çıkarak, her oyuncu kendi yeteneklerini ve stratejilerini sınama fırsatı bulacak.

Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Yenilenen harita: Broken Moon Shatters

Olympus haritasının bir kısmı, Cleo'nun durağanlık noktasına çarpışı ile parçalanıyor. Bu çarpışma, yeni POI'lerin ortaya çıkmasına ve mevcut haritanın yeniden şekillendirilmesine neden oluyor. Oyuncular, bu yeni düzende daha dinamik ve stratejik mücadelelere hazır olmalı.

Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Özelleştirme seçenekleri genişliyor

Apex Legends: Upheaval, oyunculara karakterlerini daha da kişiselleştirme imkanı sunuyor. Yeni "Apex Artifacts" özelliği ile tüm Legend'lar, tema, güç kaynağı ve diğer özelliklerini kendi zevklerine göre ayarlayabilecek.

Apex Legends Upheaval’ın fragmanı yayınlandı! İşte oyun hakkında ilk bilgiler

Yayın tarihi ve platformlar

Apex Legends: Upheaval, 7 Mayıs'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC üzerinden EA App ve Steam aracılığıyla oyuncularla buluşacak. Bu yeni sezon, Apex Legends dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve oyuncuları daha şiddetli mücadeleler ve daha zengin oyun deneyimleri bekliyor.

# zengin

07 May 2024 - 09:21 - Teknoloji

Mahreç  Mustafa Aykan

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