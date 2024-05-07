Bolu'da trafik kazası! Küçük kız ve annesi ağır yaralandı

Bolu Karaçayır Mahallesi'nde Feci Kaza

Bolu'nun merkez Karaçayır Mahallesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 yaşındaki küçük kız ve annesi yaralandı. Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde gerçekleşen kaza, öğle saatlerinde yaşandı.

Kaza Detayları ve Yaralıların Durumu

Edinilen bilgiye göre, Kapalı Spor Salonu yönüne doğru ilerleyen Meral A. yönetimindeki 14 GC 146 plakalı Fiat marka otomobil ile Has Sokak'tan ana caddeye çıkan Mevlüt K.'nın kullandığı 34 NY 5011 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kazada, Fiat içerisinde bulunan sürücü Meral A. ve yanında oturan 4 yaşındaki kızı M.A. ciddi şekilde yaralandı.

Acil Servis Müdahalesi ve Hastane Süreci

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaparak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, 4 yaşındaki M.A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Kaza ile ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca, benzer kazaların önlenmesi amacıyla bölgede trafik denetimlerinin artırılacağı açıklandı. Bolu'da sık sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.