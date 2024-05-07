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Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!

Kastamonu'da başı kesilmiş ceset bulundu. Dere köyünde terk edilmiş araç yanında keşfedilen ceset, 3 gün önce kaybolan kişiye ait olabilir. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!
Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!
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Şüpheli Araçtan Korkunç Keşif

Kastamonu Merkez'e bağlı Dere köyünde yaşanan kan donduran olay, sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulunmasıyla gündeme oturdu. Olay, terk edilmiş bir araçtan şüphelenen yerel halkın jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!

Ceset, Kayıp Kişiye mi Ait?

İlk bulgulara göre, cesedin başı bulunamazken, cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde yaşayan ve üç gündür kayıp olan A.Y. isimli şahsa ait olabileceği düşünülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonucunda, ceset Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Soruşturma

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, cesetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!

Kayıp Başın Peşinde Yoğun Arama

Jandarma ekipleri, cesedin baş kısmını bulmak için iz takip köpeği ve komando birliklerinin desteğiyle sulama kanalında yoğun aramalarını sürdürüyor.Batı Karadeniz’de kan donduran cinayet tüyleri ürpertti! Gövdesi var başı yok! Vatandaş korkuyla telefona sarılıp ihbar etti!

# araç, eğitim, kastamonu

07 May 2024 - 09:32 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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