Şüpheli Araçtan Korkunç Keşif
Kastamonu Merkez'e bağlı Dere köyünde yaşanan kan donduran olay, sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulunmasıyla gündeme oturdu. Olay, terk edilmiş bir araçtan şüphelenen yerel halkın jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Ceset, Kayıp Kişiye mi Ait?
İlk bulgulara göre, cesedin başı bulunamazken, cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde yaşayan ve üç gündür kayıp olan A.Y. isimli şahsa ait olabileceği düşünülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonucunda, ceset Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Soruşturma
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, cesetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.
Kayıp Başın Peşinde Yoğun Arama
Jandarma ekipleri, cesedin baş kısmını bulmak için iz takip köpeği ve komando birliklerinin desteğiyle sulama kanalında yoğun aramalarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.