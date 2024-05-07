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Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Intel’in en yeni Series 1 işlemcileri ile güçlendirilmiş Casper Nirvana X600 ve X700, Türkiye’de satışa sunuldu. Üstün performans ve uzun pil ömrü sunan bu dizüstü bilgisayarlar hakkında bilgi almak için tıklayın!

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri mask
Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri
Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri
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Türkiye'nin öncü teknoloji markası Casper, en yeni ürünleri Nirvana X600 ve X700'ü, piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu dizüstü bilgisayarlar, Intel’in son çıkardığı Series 1 işlemciler ile donatılmış olup, kullanıcılara hem yüksek performans hem de olağanüstü pil ömrü sunmayı vaat ediyor.

Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Türkiye’de bir ilk

Casper, Intel’in en yeni teknolojisi Series 1 işlemcileri Türkiye pazarına getiren ilk üretici oldu. Nirvana X600 ve X700 modellerinde kullanılan bu işlemciler, profesyonellerin ve teknoloji meraklılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Yeni işlemciler, önceki nesillere kıyasla yaklaşık %20 daha az enerji tüketirken, turbo modunda 5Ghz frekansa ulaşarak %15 daha yüksek performans sağlıyor. Bu gelişmeler, kullanıcıların daha az şarj ile daha çok iş yapabilmesine olanak tanıyor.

Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Üstün performans ve uzun pil ömrü

Casper Nirvana X600 ve X700, yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Uzun pil ömrü, kullanıcıların mobilken bile kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. İster iş ister eğlence amaçlı olsun, bu bilgisayarlar gün boyu yüksek performans sunuyor.

Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Hibrit mimarisi ve yapay zeka

Intel’in 2024 yılında tanıttığı "U" serisi işlemcilerin en güçlü üyesi olan Series 1, iki çekirdekli hibrit mimarisi sayesinde farklı görevleri verimli bir şekilde yerine getirebiliyor. Bu teknoloji, Casper Nirvana X600 ve X700’ün çok daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, Microsoft Copilot’un gelişmiş yapay zeka özellikleri ile donatılan bu modeller, masaüstü bilgisayarların sağladığı performansı dizüstü bilgisayarların kompakt yapısıyla birleştiriyor.

Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Nereden satin alinir?

Yenilenen Casper Nirvana X600 ve X700 modellerine daha yakından bakmak ve online olarak sipariş vermek isteyenler, Casper’ın resmi internet sitesi https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar adresini ziyaret edebilirler. Türkiye'de teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu yeni ürünler, kullanıcılara yüksek teknolojiyi uygun koşullarda sunuyor.

Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Casper’ın teknoloji liderliği 

Bu yenilikler, Casper'ın teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor ve Türkiye pazarında dizüstü bilgisayar teknolojisini bir adım ileri taşıyor. Intel Series 1 işlemciler ile donatılmış Nirvana X600 ve X700, her türlü ihtiyaca cevap veren üst düzey özellikleri ile dikkat çekiyor.

# türkiye, ziyaret, teknoloji

07 May 2024 - 09:39 - Teknoloji

Mahreç  Mustafa Aykan

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