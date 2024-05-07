Intel Series 1 işlemcili Casper Nirvana X600 ve X700 Türkiye’de! İşte fiyatları ve özellikleri

Türkiye'nin öncü teknoloji markası Casper, en yeni ürünleri Nirvana X600 ve X700'ü, piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu dizüstü bilgisayarlar, Intel’in son çıkardığı Series 1 işlemciler ile donatılmış olup, kullanıcılara hem yüksek performans hem de olağanüstü pil ömrü sunmayı vaat ediyor.
Türkiye’de bir ilk
Casper, Intel’in en yeni teknolojisi Series 1 işlemcileri Türkiye pazarına getiren ilk üretici oldu. Nirvana X600 ve X700 modellerinde kullanılan bu işlemciler, profesyonellerin ve teknoloji meraklılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Yeni işlemciler, önceki nesillere kıyasla yaklaşık %20 daha az enerji tüketirken, turbo modunda 5Ghz frekansa ulaşarak %15 daha yüksek performans sağlıyor. Bu gelişmeler, kullanıcıların daha az şarj ile daha çok iş yapabilmesine olanak tanıyor.
Üstün performans ve uzun pil ömrü
Casper Nirvana X600 ve X700, yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Uzun pil ömrü, kullanıcıların mobilken bile kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. İster iş ister eğlence amaçlı olsun, bu bilgisayarlar gün boyu yüksek performans sunuyor.
Hibrit mimarisi ve yapay zeka
Intel’in 2024 yılında tanıttığı "U" serisi işlemcilerin en güçlü üyesi olan Series 1, iki çekirdekli hibrit mimarisi sayesinde farklı görevleri verimli bir şekilde yerine getirebiliyor. Bu teknoloji, Casper Nirvana X600 ve X700’ün çok daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, Microsoft Copilot’un gelişmiş yapay zeka özellikleri ile donatılan bu modeller, masaüstü bilgisayarların sağladığı performansı dizüstü bilgisayarların kompakt yapısıyla birleştiriyor.
Nereden satin alinir?
Yenilenen Casper Nirvana X600 ve X700 modellerine daha yakından bakmak ve online olarak sipariş vermek isteyenler, Casper’ın resmi internet sitesi https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar adresini ziyaret edebilirler. Türkiye'de teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu yeni ürünler, kullanıcılara yüksek teknolojiyi uygun koşullarda sunuyor.
Casper’ın teknoloji liderliği
Bu yenilikler, Casper'ın teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor ve Türkiye pazarında dizüstü bilgisayar teknolojisini bir adım ileri taşıyor. Intel Series 1 işlemciler ile donatılmış Nirvana X600 ve X700, her türlü ihtiyaca cevap veren üst düzey özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.