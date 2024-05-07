Seyir halinde araç tutuştu sürücüsü hayatını zor kurtardı

Canını son anda kurtardı

Son günlerde sıkça yaşanan araç yangınlarına bu kez Dörtdivan ilçemizde bir yenisi eklendi. Dörtdivan İlçe Merkezinden Kartalkaya yolu üzerinde bulunan köyüne gitmekte olan 14 AS 118 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Dinçtürk yanan araçtan canını zor kurtardı. Son anda aracı yol üzerinde bırakarak içinden çıkmayı başaran Dinçtürk olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Dörtdivan İtfaiye Müdürlüğü yetişti

Köylü vatandaş kendisine ait araçla karayolunda seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanları geç fark eden Servet Dinçtürk alevleri görünce aracını yol üzerinde bırakarak hemen indi. Dinçtürk’ün otomobilin kaputunu açmasıyla birlikte alevlerin aracı sarması bir oldu. Hemen 112 acil yardım hattını arayan vatandaşın imdadına Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Tekkedereköy (Kartalkaya) yolu

112 komuta kontrol merkezinin talimatıyla olay mahalline giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangına ilişkin, “06.05.2024 Saat 11.08’de aldığımız ihbar ile Dörtdivan Tekkedereköy (Kartalkaya)yolu üzerinde Servet Dinçtürk’e ait otomobilde çıkan elektrik kaynaklı yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye Amirliğimize bağlı ekipler olaya müdahale ederek yangını söndürüp soğutma işlemi yapılmıştır. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluşmuştur. Geçmiş olsun” açıklamadı yapıldı.

Araç tamamen kullanılmaz hale geldi

Yangın söndürülmesinin ardından Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi tarafından sahibine teslim edilen otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Büyük hasar oluşan otomobilin iç döşemeleri ve şoför mahalli tamamen yanıp kül oldu.