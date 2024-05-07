Bolu'da ormanlık alanların geleceği için stratejik çalıştay: Eğitim ve iş birliği odak noktasında

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden Stratejik Hamle: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, 21 Şubat 2024 tarihinde başlayan sürecin devamı olarak 02 Mayıs 2024'te geniş katılımlı bir çalıştay düzenledi. Bolu'daki bu önemli etkinlik, ormanlık alanların daha etkin bir şekilde korunması ve tanıtılması için yol haritası çizilmesini amaçladı.

Çalıştayın Öne Çıkan Başlıkları: “Ormanlık Alanlarda Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri İçin Strateji ve İş Birliği Çalıştayı” adı altında gerçekleşen bu toplantı, orman pedagojisi, eğitim yönetimi, politika ve ekonomisi ile orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele aldı. Çalıştay, sürdürülebilir bir faydanın topluma sağlanması ve bu alanlardaki stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve Uzman Görüşleri: Çalıştaya, Orman Genel Müdürlüğünden Dış İlişkiler Araştırma ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Koç ile Eğitim Şube Müdürü Levent Cenik, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı gibi alanında uzman çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldı. Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’nden profesörler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım Orman İl Müdürlüğü gibi çeşitli kurumların temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Strateji Geliştirme ve İşbirliği İmkanları: Çalıştayda, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin nasıl geliştirileceği, hangi stratejilerin benimseneceği ve çeşitli kurumlar arası işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunarak, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimine dair çözüm önerileri geliştirdi.

Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik: Çalıştayın odaklandığı temel meselelerden biri de orman ekosistemlerinin korunarak topluma sürdürülebilir bir fayda sağlanması oldu. Bu doğrultuda, eğitim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve ormanların tanıtımına yönelik yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Çalışta ve Beklentiler: Çalıştay, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin daha sistemli ve stratejik bir şekilde ilerletilmesi için bir dizi öneri ve strateji sunarak sona erdi. Katılımcılar, elde edilen sonuçların, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamaya alınmasını ve bu sürecin orman varlıklarımızın korunması ve sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlamasını umuyor.