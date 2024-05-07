Dilan Polat'ın sağlık durumunu Adli Tıp tespit edecek

Savcılık talebi

Savcılık, Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında detaylı bir rapor hazırlanması için uzman görüşü alınmasını talep etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Polat'ın cezaevi koşullarında kalmasının tıbbi açıdan uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumu'na sevk

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesini kararlaştırdı. Burada yapılacak detaylı tıbbi muayene ve değerlendirme ile Polat'ın cezaevinde tutulmasının sağlığı açısından risk teşkil edip etmediği tespit edilecek. Bu rapor, Polat'ın tahliye talebi konusunda nihai kararın verilmesinde kilit rol oynayacak.

Tahliye talebinin incelenmesi

Savcılığın talebi üzerine yapılacak olan bu tıbbi değerlendirme, Dilan Polat'ın sağlık durumu ve cezaevi şartlarında kalmasının uygun olup olmadığına dair net bir fikir verecek. Uzmanların hazırlayacağı rapor sonrasında Polat'ın cezaevinde kalmasının sakıncalı olup olmadığına dair karar netlik kazanacak.

Önceki suçlamalar

Polat, altı aydır örgütlü suç faaliyetinde bulunmak, mal varlığı değerlerini aklamak ve yasadışı bahis yapmak suçlarından cezaevinde bulunuyor. Kendini kesici aletle yaralama iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte, cezaevi koşullarının sağlığına zarar verip vermediği sorusu gündeme geldi.

Sağlık Durumu

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek uzman raporu, Polat’ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkaracak. Bu raporun ardından savcılık, tahliye talebi hakkında nihai kararı verecek.

Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak muayenesinden sonra hazırlanacak rapor, tahliye talebinin değerlendirilmesinde belirleyici olacak. Mahkemenin, Polat'ın cezaevinde kalmasının uygun olup olmadığını belirlemesi için bu tıbbi raporu dikkate alması bekleniyor.