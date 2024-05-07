Düzce'de Uyuşturucuya Sıkı Takip

Düzce il genelinde narkotik suçlarla mücadele birimleri, 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yoğun bir operasyon dönemi geçirdi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadelede 41 olaya müdahale ederken, toplam 44 kişi hakkında adli işlem başlattı. Ele geçirilen maddeler arasında 22 adet sentetik ecza, 13 gram esrar, 126 gram metamfetamin, 301 gram bonzai, 2 gram kokain, 3 gram skunk ve 5 adet pipe bulunuyor.

Karabük'te Dört Operasyonda 200 Uyuşturucu Hap

Karabük'te 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen dört ayrı operasyonla 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik kapsamlı saha ve istihbarat faaliyetleri gerçekleştirildi. İki operasyon Safranbolu ilçesinde, diğer iki operasyon ise merkezde yapıldı. Toplamda 44 adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlar sonucunda altı kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu'da 5 Adrese Baskın: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri beş adrese baskın düzenleyerek 16 adet ecstasy, bir adet uyuşturucu hap ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda beş şüpheli gözaltına alınırken, adli süreç başlatıldı.

Sinop Merkezli Operasyonda 19 Gözaltı

Sinop merkezli olarak yürütülen ve 7 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti. Toplamda bin 421 gram bonzai, 987 gram kubar esrar ve 271 adet sentetik ecza hapın yanı sıra çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Bartın'da Altı Eve Eş Zamanlı Operasyon

Bartın ilinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında altı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 50 gram bonzai, 42 adet çeşitli markalarda sentetik ecza maddesi ve 15 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheliden ikisi tutuklanırken, dört şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı gösteriyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çabalar, bölgede suç oranlarının azalmasına ve gençlerin daha güvenli bir çevrede büyümesine olanak tanıyor.