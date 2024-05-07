2024 Vekaletle Kurban Kesimi başvuruları Bolu’da bu Cuma başlıyor

Kurban kesim bedelleri duyuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Erbaş, yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlenen bedellerle organizasyonun detaylarını paylaştı.

Erbaş açıkladı

Kurban ibadetinin, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirten Erbaş, bu organizasyonun toplumsal adaleti desteklediğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada köprü görevi gördüğünü ifade etti. Kurban ibadeti, aynı zamanda sosyal birlikteliği ve kardeşlik duygularını pekiştirmeye devam ediyor.

TDV'nin deneyimi

TDV'nin vekaletle kurban kesimi alanındaki örnek hizmetlerinden bahseden Erbaş, 2023 yılında toplam 745.535 hisse kurbanın yurt içinde 79 ilde, yurt dışında ise 47 ülkede 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığını belirtti. Vakfın 31 yıllık deneyimi boyunca toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine iletildi.

2024 yılı kurban kesim fiyatları

2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelleri, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, PTT şubeleri, bankalar veya TDV'nin web siteleri aracılığıyla bağış yapabilecek.

Bolu Müftüsü Demirtaş'ın duyurusu

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, belirlenen vekalet ücretlerinin 10 Mayıs Cuma günü camilerde Bolululara duyurulacağını ve başvuruların makbuz karşılığında alınacağını açıkladı. İlgilenen vatandaşlar, bu duyurudan sonra başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bolu'da vekalet ve kesim

Demirtaş, talebe göre kurbanların Bolu'dan temin edilip Bolu'da kesileceğini veya bağışların Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönlendirileceğini belirtti. Vatandaşların taleplerine göre hayvan alınacağını veya vekaletlerin Ankara’ya iletileceğini vurgulayan Demirtaş, sürecin düzenli olarak takip edileceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl da milletin iyilik elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini vurguladı. Yurtdışındaki vatandaşların da kurban vekaletlerini güvenle emanet edebileceği birçok seçenek sunulacak. TDV'nin mobil bağış uygulaması, şubeleri ve koordinatörlükleri sayesinde bağış yapmak isteyenler rahatça işlemlerini tamamlayabilecek.