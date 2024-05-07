Gece yarısı tilki yola atladı, korkunç zincirleme kazaya yol açtı! Ortalık can pazarına döndü

Gece Vakti Gerçekleşen Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde gece saatlerinde yaşanan talihsiz bir olay, zincirleme trafik kazasına yol açtı. Yamaha marka bir motosikletin, yola çıkan bir tilkiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilmesiyle başlayan kaza, ardından gelen üç aracın daha karışmasıyla büyüdü.

Kaza Detayları ve Zarar Görenler

Olay, Hamza İ. idaresindeki plakası belirlenemeyen motosikletin, aniden karşısına çıkan tilkiye çarpması ile meydana geldi. Motosikletin devrilmesi sonucu, arkadan gelen Uğur U. yönetimindeki 67 AEC 931 plakalı Hyundai, Timuçin G. yönetimindeki 67 ABL 631 plakalı Hyundai ve Samet B. yönetimindeki 67 YD 060 plakalı Hyundai araçlar da kazaya karıştı.

Yaralılar ve Hastane Sevkleri

Kazada, motosiklet sürücüsü Hamza İ. başta olmak üzere, diğer araçlarda bulunan Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U., ve Samet B. gibi isimler yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelere kaldırıldılar.

Trafikte Aksamalar ve Çalışmalar

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre ulaşıma kapandı ve kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve ilgili ekipler, kazanın daha detaylı incelenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.