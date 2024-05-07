07 May 2024 - 16:00- Gündem G:

Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu

Türkiye, İsrail'e karşı soykırım suçlamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olma kararı aldı. İki ülke arasındaki tüm ticari faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yapılan insani yardımları da artırdıklarını belirtti.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu mask
Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu
Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye, İsrail tarafından uygulanan politikalar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil oldu. Bu adım, uzun süredir devam eden katliam, soykırım ve devlet terörüne karşı Türkiye'nin attığı somut adımlardan biri olarak gösteriliyor. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu

Gazze'ye İnsani Yardımlar Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında Gazze'ye gönderilen sekizinci iyilik gemisiyle başlayan yardım sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu gemi, 3 bin ton ağırlığında 125 bin gıda kolisi taşıyordu. Türkiye, bu yardımları artırarak sürdürmeye devam etti ve bugüne kadar 50 bin ton insani yardım ile Gazze'ye en fazla destek veren ülke oldu. Erdoğan, İsrail yönetimine diplomatik ve ticari baskıları artırarak ateşkese zorlamak istediklerini ifade etti.

Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu

Geniş Kapsamlı Tedbirler ve Vakıf Faaliyetleri

Türkiye, İsrail ile olan ticaretini genişletilmiş kısıtlamalarla tamamen durdurdu. Bu, başlangıçta sınırlı ürün gruplarına getirilen ihracat kısıtlamalarının genişletilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, Erdoğan, Türkiye'nin vakıf kültürünün önemine de değindi. Vakıfların, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde "Vakıf Cenneti" olarak nitelendirilen yapısını ve toplumsal hizmetlerdeki rolünü vurguladı.Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu

Türkiye'nin İnsani ve Tarihi Sorumlulukları

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığını ve kamu malına olan saygısını tekrar teyit etti. Kamu hizmetlerinin sorunsuz sunulması ve bürokratik engellere müsamaha gösterilmeyeceği konusunda taahhütlerde bulundu. Ayrıca, millete hizmet anlayışının, devletin ve toplumun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil oldu

# türkiye, uluslararası, destek

07 May 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL