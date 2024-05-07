Türkiye, İsrail tarafından uygulanan politikalar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil oldu. Bu adım, uzun süredir devam eden katliam, soykırım ve devlet terörüne karşı Türkiye'nin attığı somut adımlardan biri olarak gösteriliyor. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Gazze'ye İnsani Yardımlar Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında Gazze'ye gönderilen sekizinci iyilik gemisiyle başlayan yardım sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu gemi, 3 bin ton ağırlığında 125 bin gıda kolisi taşıyordu. Türkiye, bu yardımları artırarak sürdürmeye devam etti ve bugüne kadar 50 bin ton insani yardım ile Gazze'ye en fazla destek veren ülke oldu. Erdoğan, İsrail yönetimine diplomatik ve ticari baskıları artırarak ateşkese zorlamak istediklerini ifade etti.

Geniş Kapsamlı Tedbirler ve Vakıf Faaliyetleri

Türkiye, İsrail ile olan ticaretini genişletilmiş kısıtlamalarla tamamen durdurdu. Bu, başlangıçta sınırlı ürün gruplarına getirilen ihracat kısıtlamalarının genişletilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, Erdoğan, Türkiye'nin vakıf kültürünün önemine de değindi. Vakıfların, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde "Vakıf Cenneti" olarak nitelendirilen yapısını ve toplumsal hizmetlerdeki rolünü vurguladı.

Türkiye'nin İnsani ve Tarihi Sorumlulukları

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığını ve kamu malına olan saygısını tekrar teyit etti. Kamu hizmetlerinin sorunsuz sunulması ve bürokratik engellere müsamaha gösterilmeyeceği konusunda taahhütlerde bulundu. Ayrıca, millete hizmet anlayışının, devletin ve toplumun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.