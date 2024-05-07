İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

Taksi Şoförü Vahşeti: Sokak Köpeğini Yaralayıp Kaçtı

Zonguldak, İncivez Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan trajik olayda, bir ticari taksi sokak köpeğine çarptı. Olay sonrası köpeğin uyluk kemiği yerinden çıktı. Görgü tanığı ve hayvansever Zerrin Çeliktaş, köpeğin acı içinde aracın altından çıkmaya çalıştığını, ancak taksi şoförünün yardım etmek yerine tamponunu düzeltip bir müşteriyi almaya gittiğini aktardı.

Hayvanseverler Devrede: Yaralı Köpek Kurtarıldı

Çeliktaş, hemen harekete geçerek tanıdıklarını aradı ve yaralı köpeği Zonguldak Veteriner Kliniği’ne ulaştırdı. Röntgen sonuçları, köpeğin uyluk kemiğinin ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdi. Köpek, adı “Şans” konularak yapılan operasyon sonrası yürümeye başladı. Çeliktaş ve diğer hayvanseverler, köpeğin sağlığına kavuşması için gerekli tüm tedavi süreçlerini yönetti.

Toplumsal Tepki: Suçlu Şoföre Ceza Talebi

Zerrin Çeliktaş, olayın ardından taksi sürücüsü hakkında polise şikayetçi oldu. Çeliktaş, olayı “insanlık dışı” olarak nitelendirirken, sürücünün "Köpek bana çarptı" şeklinde kendini savunması kamuoyunda büyük tepki topladı. Hayvan hakları savunucuları, bu tür davranışların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, daha sert yasal yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Veteriner Hekimden Açıklama: “Köpek Şiddetli Darbe Aldı”

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, köpeğin aldığı darbenin şiddetini ve ciddiyetini vurgulayarak, köpeğin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve fizik tedavi sürecinin ardından iyileşeceğini belirtti.