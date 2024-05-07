07 May 2024 - 10:34- Gündem G:

İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

Zonguldak'ta bir taksi şoförü, sokak köpeğine çarparak ciddi yaralanmasına sebep oldu ve yardım etmek yerine olay yerinden ayrıldı. Hayvanseverler devreye girerek köpeği kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
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İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı
İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı
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Taksi Şoförü Vahşeti: Sokak Köpeğini Yaralayıp Kaçtı

Zonguldak, İncivez Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan trajik olayda, bir ticari taksi sokak köpeğine çarptı. Olay sonrası köpeğin uyluk kemiği yerinden çıktı. Görgü tanığı ve hayvansever Zerrin Çeliktaş, köpeğin acı içinde aracın altından çıkmaya çalıştığını, ancak taksi şoförünün yardım etmek yerine tamponunu düzeltip bir müşteriyi almaya gittiğini aktardı.

İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

Hayvanseverler Devrede: Yaralı Köpek Kurtarıldı

Çeliktaş, hemen harekete geçerek tanıdıklarını aradı ve yaralı köpeği Zonguldak Veteriner Kliniği’ne ulaştırdı. Röntgen sonuçları, köpeğin uyluk kemiğinin ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdi. Köpek, adı “Şans” konularak yapılan operasyon sonrası yürümeye başladı. Çeliktaş ve diğer hayvanseverler, köpeğin sağlığına kavuşması için gerekli tüm tedavi süreçlerini yönetti.İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

Toplumsal Tepki: Suçlu Şoföre Ceza Talebi

Zerrin Çeliktaş, olayın ardından taksi sürücüsü hakkında polise şikayetçi oldu. Çeliktaş, olayı “insanlık dışı” olarak nitelendirirken, sürücünün "Köpek bana çarptı" şeklinde kendini savunması kamuoyunda büyük tepki topladı. Hayvan hakları savunucuları, bu tür davranışların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, daha sert yasal yaptırımların uygulanmasını talep etti.İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

Veteriner Hekimden Açıklama: “Köpek Şiddetli Darbe Aldı”

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, köpeğin aldığı darbenin şiddetini ve ciddiyetini vurgulayarak, köpeğin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve fizik tedavi sürecinin ardından iyileşeceğini belirtti.İnsanlık dışı olay! Sokak köpeğine çarpan taksi şoförü olay yerinden kaçtı

# tedavi

07 May 2024 - 10:34 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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