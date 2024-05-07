Fındık üreticileri için büyük dönüşüm: Bolu ve Düzce'de mikro işletmeler yükselecek

Bolu ve Düzce'de Fındık Üreticilerine Yeni Destek
Bolu ve Düzce bölgelerinde fındık üreticilerine yönelik önemli bir gelişme yaşanıyor. Fındık üretimi yapan çiftçilere destek vermek amacıyla geliştirilen yeni bir proje kapsamında, üreticiler mikro işletmelere dönüştürülecek. Bu dönüşümle birlikte, fındık üreticileri ürünlerini daha yüksek katma değerle pazarlama fırsatı bulacak.
Fındık Dönüşüm Merkezi Açıldı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen projenin bir parçası olarak Fındık Dönüşüm Merkezi'nin açılışı yapıldı. Merkez, üreticilere fındık kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesi yapımı gibi konularda eğitimler sunacak. Ayrıca, bu işlemleri yerinde yapabilmeleri için gerekli tesis ve ekipmanlar sağlanacak.
Ekonomik Değer ve Katma Değer Artışı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, projenin bölge ekonomisi için önemini vurgulayarak, fındık ürünlerinin işlenmesiyle elde edilecek katma değerin, çiftçilerin gelirlerini artıracağını belirtti. Vali Aslan, "Fındığı dalından topladığımız haliyle 50 lira iken, işlediğimizde 550 liraya kadar çıkabiliyor. Bu, çiftçimiz için büyük bir fırsat," dedi ve projenin çiftçileri daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağını ifade etti.
Model Fabrika ve İşlevleri
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin pratik uygulamalarına değindi. Bıyık, "Kurduğumuz model fabrikada fındığın işlenmesi için gereken 12 makine bulunuyor. Bu fabrika, üreticilere fındıklarını değerli ürünlere dönüştürme imkanı sunacak," şeklinde konuştu. Model fabrikanın, fındık üreticilerinin ürünlerini daha yüksek fiyatlarla pazarlamalarına olanak tanıyacağı belirtildi.
Fındık Sektöründe Yeni Bir Sayfa
Açılış töreninin ardından katılımcılar, Fındık Dönüşüm Merkezi'nde bulunan makineleri ve araştırma laboratuvarlarını inceledi. Bu merkez, fındık sektöründe bilimsel araştırmaların yapılmasına ve üretim tekniklerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak. Bu gelişmeler, Bolu ve Düzce'deki fındık üreticilerinin küresel pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlayacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.