- Gündem

Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı

2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı. Eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Sembolik düğün öncesi eşekler süsülendi. Sembolik nikâh memuru, şahitleri ve köy halkı huzurunda düğün gerçekleştirildi.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı mask
Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı
Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Köy Muhtarı Halime Kaya beşi bir yerde altını taktı. Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti. Ardından yeni evlenen eşek çiftler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Gelin almasında traktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.

Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, “Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim” dedi.

Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı

Süleyman Uslu ise “Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var” dedi.

Eşeğe düğün ve Nikah yapıp altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı

Ortaköy Sakini Emin Kahraman ise “Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Düğün yaptık. Eşekleri evlendirdik” dedi.

07 May 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL