Yaz meyvelerinde fiyat şaşkınlığı! Bolu Pazarı’nda kiraz ve erik fiyatları cep yaktı! Fiyatlar nasıl?

Bolu Pazarı'nda Fiyatlar Nasıl?

Bolu'nun yerel pazarında yaz sezonunun gelmesiyle birlikte meyve ve sebze fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kiraz ve erik gibi yaz meyveleri, fiyatlarıyla dikkatleri çekiyor. Kiraz fiyatları 150 TL, erik ise 120 TL'den alıcı buluyor. Bolu Gündem Yayın Grubu, pazarda canlı yayın yaparak tezgahlardaki fiyatları anbean izleyicilere aktardı.

Fiyatlardaki Dikkat Çekici Durum

Pazar esnafı, meyve fiyatlarının yüksekliğini yeni sezonun başlangıcı olarak açıklıyor. Özellikle kiraz, henüz tam olgunlaşmadığı için yüksek fiyatla satışa sunuluyor. Esnaf, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini öngörüyor. Vatandaşlar ise fiyatlar konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak fiyatları normal bulurken, diğerleri alım gücünün zorlaştığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Karabük ile Bolu Fiyat Karşılaştırması

Bir diğer ilgi çekici nokta ise, Karabük'ten gelen bir çiftin ifadesi. Bu çift, Bolu'ya kıyasla Karabük'te meyve ve sebzeleri %30 daha pahalıya satın aldıklarını belirtiyor. Uluslararası alıcılar ise, döviz kuru avantajıyla Bolu Pazarı'ndaki fiyatların uygun olduğunu ifade ediyor.

Güncel Fiyatlar ve Vatandaş Tepkileri

Bolu Pazarı'nda güncel meyve ve sebze fiyatları da dikkat çekiyor. Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Meyvelerde ise kiraz ve erik dışında, portakal ve elma 35 TL, çilek 60 TL gibi fiyatlar göze çarpıyor. Vatandaşlar, pazar fiyatlarını farklı şekillerde değerlendiriyor. Kimileri fiyatları yüksek bulurken, kimileri mevsimsel etkileri göz önünde bulundurarak fiyatları makul buluyor.



Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 25 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, limon 25 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 40 TL, kapya biber 60 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 20 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 60 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 35 TL, mandalina 40 TL, muz 40 TL, çilek 60 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 130 TL, kivi 60 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Şeftali 40 TL, kiraz 150 TL, erik 120 TL, Karpuz kilo 40 TL ve Kavun tane 70 TL’den satışa sunuldu.

Bolu Pazarı'nda Fiyat Tahminleri ve Beklentiler

Esnaf ve alıcılar, gelecek haftalar için fiyatların düşmesini umut ediyor. Bolu Gündem Yayın Grubu, önümüzdeki haftalarda yapılacak canlı yayınlarla pazar fiyatlarındaki gelişmeleri izleyicilerle paylaşmayı sürdürecek. Pazar ziyaretçileri ve esnaflar, mevsimsel değişikliklerle birlikte fiyatların normalleşeceğini ve daha uygun hale geleceğini öngörüyor.

Bolu Pazarı'ndaki meyve ve sebze fiyatları, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Fiyatlarla ilgili farklı görüşler mevcutken, esnaf gelecek haftalarda fiyat düşüşü beklentisi içinde. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak canlı yayınlarımızla sizlere en güncel pazar fiyatlarını aktarmaya devam edeceğiz.