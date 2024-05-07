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Acemi şoför anne ve bebeğine göz göre göre çarptı! Kameralara anbean yansıdı

Bartın'da yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebeğine araba çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası, sağlık durumları iyi.

İhlas Haber Ajansı
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Acemi şoför anne ve bebeğine göz göre göre çarptı! Kameralara anbean yansıdı
Acemi şoför anne ve bebeğine göz göre göre çarptı! Kameralara anbean yansıdı
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Güvenlik Kamerasına Yansıyan Üzücü Anlar

Bartın’ın Gölbucağı Mahallesi’nde meydana gelen acı olay, yerel halkı derinden etkiledi. Köksal Toptan Lisesi kavşağında, bir anne ve onun bebek arabasındaki çocuğu trafik kazası kurbanı oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Bu dehşet verici anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Acemi şoför anne ve bebeğine göz göre göre çarptı! Kameralara anbean yansıdı

Çevre Sakinleri İmdada Yetişti

Kaza, görgü tanıklarının hızla müdahalesine sahne oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı anne ve çocuğuna ilk yardımda bulunmak için hemen harekete geçti. Sendelenerek yere düşen anne, hemen bebek arabasındaki çocuğunu kontrol etti. Anne, kazadan hafif yaralarla kurtulurken, yere düşen bebeğini kucağına alarak onu teselli etmeye çalıştı.

Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptı. Anne ve bebeği, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
# trafik, otomobil, çevre, kaza, tedavi

07 May 2024 - 11:03 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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