Acemi şoför anne ve bebeğine göz göre göre çarptı! Kameralara anbean yansıdı

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Üzücü Anlar

Bartın’ın Gölbucağı Mahallesi’nde meydana gelen acı olay, yerel halkı derinden etkiledi. Köksal Toptan Lisesi kavşağında, bir anne ve onun bebek arabasındaki çocuğu trafik kazası kurbanı oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Bu dehşet verici anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevre Sakinleri İmdada Yetişti

Kaza, görgü tanıklarının hızla müdahalesine sahne oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı anne ve çocuğuna ilk yardımda bulunmak için hemen harekete geçti. Sendelenerek yere düşen anne, hemen bebek arabasındaki çocuğunu kontrol etti. Anne, kazadan hafif yaralarla kurtulurken, yere düşen bebeğini kucağına alarak onu teselli etmeye çalıştı.

Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptı. Anne ve bebeği, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.