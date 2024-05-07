2025 Hyundai Ioniq 5 N göz kamaştırıyor! Herkes bu arabayı almak için yarışacak! Özellikleri neler?

Performans ve İnovasyonun Buluştuğu Nokta: 2025 Hyundai Ioniq 5 N

2025 Hyundai Ioniq 5 N, elektrikli araç teknolojisindeki son yenilikleri bünyesinde barındırarak, performans ve teknolojiyi bir araya getiriyor. İleri teknoloji özellikleri ve yüksek performansı ile dikkat çeken bu model, otomobil severler için gerçek bir görsel şölen sunuyor.

Yüksek Performansın Yeni Adı: Güç ve Hız

Hyundai Ioniq 5 N, iki elektrik motoru ile donatılmıştır. Ön taraftaki motor 235 hp güç ve 273 lb-ft tork üretirken, arka motor ise 406 hp güç ve 295 lb-ft tork sağlıyor. Bu güçlü kombinasyon, aracın toplamda 641 hp güç ve 568 lb-ft tork üretmesine olanak tanıyor. Bu güçlü yapı, Ioniq 5 N'in 0'dan 60 mil/saate sadece 3,0 saniyede çıkmasını sağlıyor. Ayrıca, 11,1 saniyede çeyrek mili tamamlayabilen bu araç, maksimum 263 mil/saat hıza ulaşabiliyor.

Gelişmiş Batarya ve Şarj Özellikleri

84.0 kWh kapasiteli sıvı-soğutmalı lityum iyon pil paketine sahip olan Hyundai Ioniq 5 N, yüksek kapasitesi sayesinde 261 mil menzile ulaşabiliyor. Araç, 238 kW maksimum DC hızlı şarj oranı ile dikkat çekiyor ve %10'dan %90'a kadar olan şarj süresini sadece 35 dakikada tamamlayabiliyor. Bu özellik, uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.

Yol Tutuş ve Güvenlik Özellikleri

Hyundai Ioniq 5 N, yüksek performanslı Pirelli P Zero PZ4 Elect lastikleri ile donatılmıştır. Bu lastikler, 275/35ZR-21 ebadında olup, aracın yol tutuşunu maksimize ediyor ve 0,96 g'lik skidpad değeri ile dikkat çekiyor. Frenleme sistemi, ön tarafta 15,7 inçlik havalandırmalı diskler ile desteklenirken, arka taraf 14,2 inçlik disklerle güvenliği artırıyor.

Sürüş Modları ve Adaptif Özellikler

Ioniq 5 N, çeşitli sürüş modları ile geliyor ki bu da kullanıcıların aracı kendi sürüş tarzlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyor. N Active Sound + ve N e-Shift gibi özellikler, aracın içten yanmalı motor hissini taklit ederek benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu modlar, sürücülerin daha gerçekçi ve eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor.

Ekonomik ve Çevre Dostu Sürüş

Hyundai Ioniq 5 N, hem şehir içi hem de otoyol kullanımı için etkileyici yakıt ekonomisi sunar. EPA'ya göre araç, kombine kullanımda 78 MPGe, şehir içinde 84 MPGe ve otoyolda 72 MPGe değerlerine ulaşıyor. Bu verimlilik, uzun vadede yakıt tasarrufu sağlar ve çevreye olan etkileri minimize eder.

Estetik ve Konfor

Hyundai Ioniq 5 N, modern ve aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Geniş iç hacmi, yolcular için rahat bir seyahat deneyimi sunarken, spor koltuklar maksimum konfor ve destek sağlıyor. Ayrıca, aracın iç ve dış tasarımı, şık ve çağdaş çizgileri ile göz alıcı bir görünüm sunuyor.



Elektrikli Geleceğin Lideri

Hyundai Ioniq 5 N, yüksek teknoloji özellikleri, üstün performansı ve çevre dostu yaklaşımı ile elektrikli araç piyasasında öne çıkıyor. Bu araç, hem günlük kullanım hem de performans tutkunları için ideal bir seçenektir.