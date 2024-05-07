Bolu'da soğukluk rekoru kırıldı! Meyve ve sebzeler zarar gördü

Bolu'da Kış Şartları Etkisini Gösterdi

Türkiye'nin batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu ilinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava dalgası, tarım ürünlerine büyük zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, Bolu'da sıcaklıklar sıfırın altında 6.8 dereceye kadar düştü. Bu sıcaklıkla birlikte Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Mudurnu İlçesinde Soğuk Havadan Kaynaklı Zararlar

Özellikle Bolu'nun Mudurnu ilçesinde soğuk hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin'in raporlarına göre, ilçede ağaçlarda yetişen meyveler ve toprakta bulunan mahsuller, düşük sıcaklıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sıfırın altında 2 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, bağlar, ceviz ağaçları, erikler, kirazlar ve vişneler başta olmak üzere birçok meyve ve sebze türünde ciddi zararlara yol açtı.

Bölge Sakinlerinin Soğukla İmtihanı

Bölge sakinlerinden Yunus Boztimur, gece saatlerinde yaşanan soğuklara karşı çaresiz kaldıklarını ifade etti. Soğuktan dolayı ceviz, erik ve üzüm bağlarının zarar gördüğünü belirten Boztimur, son üç yıldır süregelen soğuk hava dalgaları nedeniyle, bölgede ne ceviz ne de elma tüketebildiklerini dile getirdi. Soğuk havanın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri, bölge ekonomisini de tehdit ediyor.

Önlem Alınması Çağrısı

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, benzer durumların tekrar yaşanmaması için meteorolojik tahminlere daha sıkı bir şekilde uyulması ve tarımsal faaliyetlerde önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Hava koşullarının zorlayıcı olması nedeniyle, bölgedeki çiftçilere ve tarım sektörüne yönelik desteklerin de artırılması bekleniyor.