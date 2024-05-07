Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

Bolu'da Trafik Kurallarına Saygı Ön Planda
Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşmalarıyla öne çıkan Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliklerinde, Bolu'nun trafik kurallarına verdiği önem vurgulandı. Vali Kılıç, Bolu'da yayaların güven içinde olduğunu, sürücülerin yayalara karşı son derece dikkatli ve özenli davrandıklarını belirtti. "Bolu'da sürücülerimiz yayalarımız trafiğe çıktığında anında duruyor, bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.
Trafikte Sıfır Can Kaybı Hedefleniyor
Bolu, trafik kazalarında ölümlerin ve maddi hasarların azaltılması için sürekli olarak eğitici ve bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Vali Kılıç, trafik kazaları konusunda sadece maddi hasarların değil, can kayıplarının da önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Etkinlikte, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltma hedefi vurgulandı, "İstiyoruz ki trafikte sıfır can kaybı olsun," şeklinde konuştu.
Bolu Örnek Bir Şehir
Valilik Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde, öğrenciler trafikle ilgili çeşitli gösteriler sundu. Vali Kılıç, Bolu'nun trafik konusunda örnek alınması gereken bir il olduğunu söyledi. Ayrıca trafik güvenliği konusunda öğretmenlere, ailelere ve kolluk kuvvetlerine düşen önemli görevlerin de altını çizdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.