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Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Bolu'da düzenlenen renkli etkinlikler, kentin trafik kültürüne dikkat çekti. Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun trafik kurallarına olan saygısının altını çizerek, kenti "trafik kurallarına örnek il" olarak nitelendirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi
Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi
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Bolu'da Trafik Kurallarına Saygı Ön Planda

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşmalarıyla öne çıkan Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliklerinde, Bolu'nun trafik kurallarına verdiği önem vurgulandı. Vali Kılıç, Bolu'da yayaların güven içinde olduğunu, sürücülerin yayalara karşı son derece dikkatli ve özenli davrandıklarını belirtti. "Bolu'da sürücülerimiz yayalarımız trafiğe çıktığında anında duruyor, bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

Trafikte Sıfır Can Kaybı Hedefleniyor

Bolu, trafik kazalarında ölümlerin ve maddi hasarların azaltılması için sürekli olarak eğitici ve bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Vali Kılıç, trafik kazaları konusunda sadece maddi hasarların değil, can kayıplarının da önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Etkinlikte, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltma hedefi vurgulandı, "İstiyoruz ki trafikte sıfır can kaybı olsun," şeklinde konuştu.Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

Bolu Örnek Bir Şehir

Valilik Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde, öğrenciler trafikle ilgili çeşitli gösteriler sundu. Vali Kılıç, Bolu'nun trafik konusunda örnek alınması gereken bir il olduğunu söyledi. Ayrıca trafik güvenliği konusunda öğretmenlere, ailelere ve kolluk kuvvetlerine düşen önemli görevlerin de altını çizdi.

Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi
Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

# trafik

07 May 2024 - 13:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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