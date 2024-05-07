Bolu'da trafik güvenliği haftası etkinlikleri dikkat çekti! Vali kılıç övgü dolu sözler söyledi

Bolu'da Trafik Kurallarına Saygı Ön Planda

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşmalarıyla öne çıkan Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliklerinde, Bolu'nun trafik kurallarına verdiği önem vurgulandı. Vali Kılıç, Bolu'da yayaların güven içinde olduğunu, sürücülerin yayalara karşı son derece dikkatli ve özenli davrandıklarını belirtti. "Bolu'da sürücülerimiz yayalarımız trafiğe çıktığında anında duruyor, bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Trafikte Sıfır Can Kaybı Hedefleniyor

Bolu, trafik kazalarında ölümlerin ve maddi hasarların azaltılması için sürekli olarak eğitici ve bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Vali Kılıç, trafik kazaları konusunda sadece maddi hasarların değil, can kayıplarının da önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Etkinlikte, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltma hedefi vurgulandı, "İstiyoruz ki trafikte sıfır can kaybı olsun," şeklinde konuştu.

Bolu Örnek Bir Şehir

Valilik Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde, öğrenciler trafikle ilgili çeşitli gösteriler sundu. Vali Kılıç, Bolu'nun trafik konusunda örnek alınması gereken bir il olduğunu söyledi. Ayrıca trafik güvenliği konusunda öğretmenlere, ailelere ve kolluk kuvvetlerine düşen önemli görevlerin de altını çizdi.