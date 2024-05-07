TikTok fenomeni Yasin Cengiz her sahne İçin ne kadar kazanıyor?

TikTok üzerinde "Skibidi Bop Yes Yes" şarkısı eşliğinde göbek dansı yaparak fenomen hâline gelen Yasin Cengiz, elde ettiği gelirlerle adeta dudak uçuklatıyor. Son dönemde sosyal medyadan kazanılan gelirlerde ciddi artışlar gözlemleniyor ve Cengiz de bu trendi başarıyla takip edenlerden.

Sahne Başı 100 Bin Dolar!

Yasin Cengiz, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği performanslarla büyük beğeni toplarken, kazancı da göz kamaştırıyor. Sahne başına yaklaşık 100 bin dolar gibi dikkat çekici bir ücret alıyor. Bu ücret Türk Lirası cinsinden yaklaşık 3 milyon 200 bin TL'ye denk geliyor. Cengiz'in bu başarısı, diğer sosyal medya fenomenleri için de bir ilham kaynağı oluyor.

Yasin Cengiz'in Şaşırtan Yıllık Geliri

2023 yılı sonu itibarıyla Yasin Cengiz'in toplam geliri 400 bin dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, Türk Lirası ile yaklaşık 13 milyon TL yapıyor. Cengiz'in kariyeri boyunca toplamda ise 1 milyon dolar civarında bir servet biriktirdiği öngörülüyor. Bu servetin büyüklüğü, sosyal medya platformlarının ne denli güçlü bir gelir kapısı haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sosyal Medya: Yeni Çağın Gelir Kapısı

Sosyal medya, modern çağın en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Yasin Cengiz gibi fenomenler, platformları aktif bir şekilde kullanarak ve izleyicileriyle sürekli etkileşim halinde olarak büyük kazançlar elde ediyor. Bu başarı hikayeleri, pek çok genç için de motivasyon kaynağı oluyor ve sosyal medya üzerinden gelir elde etme konusunda cesaret veriyor.