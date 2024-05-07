Bolu vefat edenler.. 07 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İBRAHİM DEMİREL
Paşaköy Mahallesi halkından, merhum Ayşe DEMİREL’in eşi, Emine AKTAŞ, merhume Fatma TOPAÇOĞLU, Mustafa ve Ergün DEMİREL’in babaları;
Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi Eniştebey Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.
HACER SARAÇ
Doğancı Köyü halkından, merhum Ali SARAÇ’ın eşi, Gülsün GÜRBÜZ, Saniye DANIŞMAN’ın anneleri, Alaattin ve Hayrettin FIRAT’ın kardeşleri, Uğur GÜRBÜZ, Ersin DANIŞMAN’ın kayınvalideleri;
Cenazesi bugün Doğancı Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Doğancı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
SAİME ÇETİN
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Karabük Safranbolu merkez mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.