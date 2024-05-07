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Bolu vefat edenler.. 07 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 07 Mayıs 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 07 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İBRAHİM DEMİREL

Paşaköy Mahallesi halkından, merhum Ayşe DEMİREL’in eşi, Emine AKTAŞ, merhume Fatma TOPAÇOĞLU, Mustafa ve Ergün DEMİREL’in babaları;

Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi Eniştebey Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.

HACER SARAÇ

Doğancı Köyü halkından, merhum Ali SARAÇ’ın eşi, Gülsün GÜRBÜZ, Saniye DANIŞMAN’ın anneleri, Alaattin ve Hayrettin FIRAT’ın kardeşleri, Uğur GÜRBÜZ, Ersin DANIŞMAN’ın kayınvalideleri;

Cenazesi bugün Doğancı Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Doğancı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

SAİME ÇETİN

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Karabük Safranbolu merkez mezarlığına defnedilecektir.
# karabük

07 May 2024 - 13:49 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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