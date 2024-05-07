Tanıtımıyla olay yaratan 'Yalan', yakında Kanal D'de!

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Yalan", ilk tanıtım filmiyle büyük ilgi topladı. Yapımının hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği ve çok yakında izleyiciyle buluşacak olan bu dizi, dram dolu bir anne-kız hikayesini ekrana taşıyacak. "En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır" söylemiyle yola çıkan "Yalan", izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ünlü İsimler Bir Arada: "Yalan"ın Oyuncu Kadrosu Göz Dolduruyor

Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli ve tanınmış isimler yer alıyor. Gri fon önünde yapılan fotoğraf çekimlerinde objektife bakarak poz veren oyuncular, şıklıklarıyla dikkat çekti. Bu denli güçlü bir kadro, dizinin hikayesinin de ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Yönetmen Koltuğunda Hakan İnan, Senaryoda Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu

"Yalan"ın yönetmenliğini üstlenen Hakan İnan, dizinin başarılı bir şekilde seyirciye ulaşmasını sağlamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı dizi, izleyicileri hem duygusal hem de sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.

Yapımcılar Ali ve İnci Gündoğdu Güvencesiyle "Yalan"

Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği "Yalan", kalitesi ve özgünlüğüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi, yakında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak ve Türk televizyonlarında yeni bir soluk getirecek.