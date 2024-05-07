Meryem Uzerli'nin yeni dizisi 'RU' ne zaman başlıyor? İşte tetaylar!

Dizi, 24 Mayıs'ta GAİN platformunda izleyiciyle buluşacak. "RU", Meryem Uzerli'nin yanı sıra Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor.

İlk Görseller ve Fragman Yayında

"RU" dizisinin çekimleri, İzmir’in pitoresk beldesi Urla’da tamamlandı. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ve görseller, dizinin sürükleyici atmosferini ve karakterlerin duygusal derinliklerini ortaya koyuyor. Fragman, dizinin beklenen başlangıcına dair ipuçları veriyor.

Hikayenin Merkezi

Dizi, 38 yaşındaki bir kadın ile 18 yaşındaki bir erkeğin, Ege’nin bir sahil kasabasında yaşadıkları yasak ve sıra dışı aşk hikâyesini ele alıyor. Reyan ve Uzer'in engellerle dolu bu büyüleyici aşkı, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

Yaratıcı Ekip ve Yapım Detayları

"RU"nun yaratıcısı Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak ile birlikte yazdı. Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş ve Burak Çaldır oturuyor. Dizi, MEDYAPIM imzası taşıyor ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Beklenen Yayın Tarihi

"RU", 24 Mayıs'ta dijital izleme platformu GAİN'de prömiyerini yapacak. Dizinin bu yaz dillerden düşmeyeceği ve izleyicileri ekrana kilitleyeceği öngörülüyor. Sekiz bölümden oluşan bu heyecan verici dizi, şimdiden büyük bir beklenti içinde.