Ünlü oyuncu Bensu Soral hastaneye kaldırıldı!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü çift Bensu Soral ve Hakan Baş'ın zor günleri devam ediyor. 2018 yılında evlenerek uzun süreli ilişkilerini resmiyete döken çift, geçmişte boşanma haberleriyle gündem olmuştu. Ancak ilişkilerini kurtarma kararı alan Soral ve Baş, son zamanlarda peş peşe yaşadıkları sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Hakan Baş'ın Sağlık Savaşı

Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle ciddi bir operasyon geçiren Hakan Baş'ın sağlık durumu, çiftin ve hayranlarının gündeminde önemli bir yer tutmuştu. Başarılı iş insanı, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen toparlanma sürecinde büyük bir direnç gösterdi.

Bensu Soral Hastaneye Kaldırıldı!

Öte yandan, başarılı oyuncu Bensu Soral da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye başvuran Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa süreli tedavisinin ardından evine dönen Soral, şu sıralar evinde dinlenmeye çekilmiş durumda.

Çiftin Mücadelesi Devam Ediyor

İlişkileri boyunca birçok zorlukla karşılaşan ve bunları aşmaya çalışan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, sağlık sorunlarıyla yeni bir sınavdan geçiyor. Hayranları, çiftin bu zorlu süreci atlatabilmeleri için destek mesajları gönderiyor. İki ünlü ismin de sağlık durumlarına dair gelişmeler, medyanın ve takipçilerinin yakın markajında.