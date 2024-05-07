Bolu A101’ler de 4-10 Mayıs haftası indirim rüzgarı başlıyor!

Temizlikten Gıdaya Büyük İndirimler

A101 Bolu Mağazalarında 4-10 Mayıs tarihleri arasında müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Ariel toz deterjan ve ABC sıvı çamaşır deterjanı gibi temizlik ürünlerindeki indirimler, bahar temizliğine başlamak isteyenler için ideal. Ayrıca, Vernel konsantre yumuşatıcı ve Pril sıvı bulaşık deterjanı da indirimdeki diğer ürünler arasında.

Kişisel Bakımda Fırsatlar

Kişisel bakım ürünlerinde de A101 fark yaratıyor. Gillette Blue3 Hybrid tıraş makinesi ve yedek bıçakları, Colgate diş macunu ve şampuan çeşitleri, özellikle Elseve serisi, öne çıkan indirimlerden bazıları. Ayrıca, Colgate diş fırçalarında da kaçırılmayacak fırsatlar mevcut.

Lezzetli Gıda Ürünleri ile Sofralar Şenlenecek

A101 Bolu Marketlerinde gıda ürünlerinde de iddialı. Torku Banada kakaolu fındık kreması, Birsah süt ve Eti Cicibebe bebek bisküvisi gibi ürünlerde uygulanan indirimler, hem lezzetli hem de ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Pilic salam, Bozbağı oğlunlaştırılmış tam yağlı klasik peynir ve Kaşar peyniri gibi kahvaltılık ürünler de indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor.

Seyahat ve Depolama Ürünlerinde Avantajlar

A101, seyahat severler için de unutulmaz fırsatlar hazırlamış. Çeşitli boyutlardaki valizlerde yapılan indirimler, yaz tatili planları için birebir. Büyük, orta ve küçük boy valizler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçenekler arasında.

Kişisel Bakım Ürünleri

Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 2 Yedek Bıçak: 179,00 ₺

Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2'li: 59,90 ₺

Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml: 64,90 ₺

Colgate Diş Macunu 75 ml: 39,00 ₺

Temizlik Ürünleri

Mistral Peçete 200'lü: 16,50 ₺

Mendiva Islak Havlu 21x15 Adet: 15,00 ₺

Ariel Toz Deterjan 9 Kg: 325,00 ₺

ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 99,00 ₺

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg: 119,90 ₺

Vernel Konsantre Yumuşatıcı 1300 ml: 62,50 ₺

Gıda Ürünleri

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 122,50 ₺

Birsah Süt 1 L %3,1 yağlı: 24,50 ₺

Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg: 79,00 ₺

Ev ve Mutfak Gereçleri

Büyük Boy Valiz 50x80x29 cm: 729,00 ₺

Orta Boy Valiz 45x65x25 cm: 629,00 ₺

Küçük Boy Valiz 35x55x25 cm: 529,00 ₺

Gıda Ürünleri

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 122,50 ₺

Birsah Süt 1 L %3,1 yağlı: 24,50 ₺

Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg: 79,00 ₺

Pilic Salam 850 g: 52,50 ₺

Bozbağı Oğlunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 g: 129,00 ₺

Kaşar Peyniri 500 g: 109,00 ₺

Seçme Zeytin 500 g: 109,00 ₺

Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 g: 9,90 ₺

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 g: 29,90 ₺

Bavul ve Seyahat Ürünleri

Büyük Boy Valiz 50x80x29 cm: 729,00 ₺

Orta Boy Valiz 45x65x25 cm: 629,00 ₺

Küçük Boy Valiz 35x55x25 cm: 529,00 ₺

Bu ürünler ve fiyatları 4-10 Mayıs tarihleri arasında A101 Bolu marketlerinde geçerli olacak. A101 marketlerinde bu dönemde geçerli olan indirimleri ve ürün çeşitliliğini değerlendirmek için en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz.