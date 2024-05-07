Erhan Beykoz’dan Boluspor’a öneri: “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

Boluspor - Manisa FK maçı sonrasında dikkat çeken bir yorum geldi. Beykoz, Boluspor'a yönelik bir mesajda bulunarak, "Kulübe girecek isimlerin hesabını yapmak yerine, transferlerimizin verimliliğini hesaplamak daha mantıklı olacaktır" şeklinde konuştu.

Boluspor’dan kritik mağlubiyet

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Manisa FK'nın galibiyet golü 4. dakikada Sandro Lima'dan geldi. Bu sonuçla Boluspor 50 puanda kalarak play-off potasının dışında kaldı. Manisa FK ise 40 puana yükselerek 11. sıraya yerleşti ve ligde kalmayı garantiledi.

Boluspor’un mağlubiyeti değerlendirildi

Maç sonrasında Bolu Gündem Yayın Grubu'nun Spor Muhabiri Cenker Göktaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Spor Yazarı Aydın Hitit ve Gazeteci Erhan Beykoz'un katılımıyla Boluspor'un Manisa FK'ya yenilgisi değerlendirildi.

Boluspor'un verimsiz forvet transferleri

Ara transfer döneminde Boluspor, forvet mevkiine Vüsal İsgenderli, Hüsamettin Yener ve Petar Gigic'i transfer etti. Ayrıca, Oko, Adel ve Kayamba gibi forvet oyuncularıyla yollarını ayırdı. Ancak, yapılan transferler beklenen verimi sağlayamadı. Petar Gigic sahaya çıktığı 11 maçta gol atamazken, Hüsamettin Yener 2 ilk 11'de toplam 11 maçta, Vüsal İsgenderli ise 7 ilk 11'de toplam 13 maçta gol kaydedemedi.

“Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

Erhan Beykoz, Muhabirimiz Cenker Göktaş’ın kulübe giriş yasağını değerlendirerek şunları söyledi: "Yedi transfer yapan arkadaşlar, kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine, yaptığımız transferlerden aldığımız verimin hesabını yapmak daha mantıklı olur. Boluspor, bu şekilde daha büyük başarılar elde edebilir."

Boluspor Başkanı Savaş Abak'ın tutumunu değerlendiren Beykoz, şunları söyledi: "Bu süreçte Başkan Savaş'ın tutumunu, ekonomik katkısını ve Boluspor'a olan bağlılığını görüyoruz. Eğer bir hata yapıldıysa, bunu kabul etmek gerekir. Ancak, bu hatanın kulübe zarar vereceğini de unutmamalıyız. Bugün yönetim değişebilir, ancak Boluspor'a kalıcı zarar vermek istemeyiz."

"Erhan Beykoz: Boluspor'un kanatları kırık"

Forvet oyuncularının gol atabilmesi için kanatlardan hücumlar yapılması gerektiğini vurgulayan Erhan Beykoz, şu sözleri dile getirdi: "Boluspor'un kanatları kırık durumda. Bir kuşun kırık kanatlarıyla uçabileceğini düşünebilir misiniz? Gigic ve Hüsamettin gibi iki santrafor transferi yapıldı ancak onlar hala gol atmada zorlanıyorlar. Gol bulabilmeleri için orta saha ve kanatlardan daha fazla hücum yapılması gerekiyor. Farklı varyasyonlar ve kombine ataklar da önemli."

"Erhan Beykoz: 'Sen bu adamı hiç mi izlemedin'"

Maç sonrası taraftarların Hüsamettin Yener'e tepkisini değerlendiren Erhan Beykoz, şu ifadeleri kullandı: "O çocuğun suçu yok. Sen o çocuğu alıp getiriyor musunuz? Aradaki aracılar, bu işi nasıl getirdiler? Sen bu adamı hiç mi izlemedin, hiç mi performansına bakmadın? Bu akıl tutulmasından başka bir şey değil."

Golcülerin performansından o isimler sorumlu

Golcü transferlerini değerlendiren Erhan Beykoz, şu sözleri söyledi: "Golcülerin performansından transferi yapanların ve bu transferlere izin veren Yalçın Koşukavak'ın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Menemen FK'dan gelen Hüsamettin için kim aracı oldu, kim transferi sağladı? Bu transferler için harcanan paraları israf etmek üzücü. Ancak, Diarra gibi altyapıdan çıkacak 3-4 oyuncunun gelecekte iyi işler yapabileceğini düşünüyorum."