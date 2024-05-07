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Tahir Gayret: "yenilenecek perakende yasası, enflasyonla mücadeleyi güçlendirir

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Perakende Yasası'nın güncellenmesiyle tüketici korumasının ve piyasa rekabetinin artacağını belirtti. Enflasyonla mücadelede yeni bir sayfa açılabilir dedi.

Arzu Sarı
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Tahir Gayret: "yenilenecek perakende yasası, enflasyonla mücadeleyi güçlendirir mask
Tahir Gayret: "yenilenecek perakende yasası, enflasyonla mücadeleyi güçlendirir
Tahir Gayret: "yenilenecek perakende yasası, enflasyonla mücadeleyi güçlendirir
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Perakende Yasası Güncellemesi: Bolu Esnafından Destek

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak Perakende Yasası'nın güncellenmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Gayret, "Bu yasa, tüketiciyi enflasyonun zararlarından korurken, esnafın da rekabet edebilme şansını artırır," şeklinde konuştu.

Tahir Gayret:

Rekabet ve Adil Piyasa Koşulları

Başkan Gayret, rekabetin önemine dikkat çekerek, "Herkesin kendi işini yapması gerekiyor. Bu, piyasada adil bir rekabet ortamı yaratır ve enflasyonla mücadelede etkili olur," dedi. Gayret ayrıca, farklı mevsimlerde farklı ürünlerin tek elden satılmasının fiyatları düşürmeyeceğini, bu yüzden çeşitliliğin ve rekabetin korunmasının önemli olduğunu belirtti.Tahir Gayret:

Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitimin Rolü

Tahir Gayret, mesleki eğitim ve Ahilik kültürünün, enflasyonla mücadelede ve piyasa düzeninin sağlanmasında kritik rol oynadığını ifade etti. "Ahilik kültürü, yardımlaşma ve iş birliği ruhunu teşvik eder. Bu da piyasa tekelinin önüne geçerek fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur," diyerek, tekelci piyasa yapılarının tüm fiyatları kontrol etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.Tahir Gayret:

Gayret, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için her alanda usta-çırak ilişkisine dayalı kaliteli ticaretin şart olduğunu ekledi. "Bolu ve Türkiye genelinde, esnaf ve sanatkârların haklarının korunması ve desteklenmesi için yasal düzenlemeler acilen yapılmalı," diyerek sözlerini tamamladı.

 

# destek, eğitim, türkiye, başkan

07 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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