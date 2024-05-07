Bolu'da bir gelenek… İzzet Baysal Şükran Günleri’nin 35’incisi gerçekleşecek

İzzet Baysal Şükran Günleri'nin 35. yılı

Her yıl Bolu'da düzenlenen ve geleneksel bir hal alan İzzet Baysal Şükran Günleri, bu yıl 35. kez kapılarını açıyor. Bolu Kent Konseyi'nin öncülük ettiği etkinlikler, 10 Mayıs'ta başlayacak. İzzet Baysal’ın kızı Esin Baysal Avunduk adına inşa edilen yeni aile sağlığı merkezinin temel atma töreniyle start alacak bu etkinlikler, toplumun her kesiminden insanı bir araya getiriyor.

Yeni bir sağlık merkezinin doğuşu

10 Mayıs Cuma günü, Bolu halkına hizmet verecek Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirilecek. İzzet Baysal'ın ailesi tarafından finanse edilen bu proje, şehre modern tıbbi imkanlar sunmayı hedefliyor. Tören, İzzet Baysal'ın oğlu Ahmet Baysal'ın da katılımıyla daha da anlam kazanacak.

Atatürk ve İzzet Baysal anıtlarına çelenk

11 Mayıs Cumartesi günü, şehrin kalbindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılacak. Bu törenin ardından İzzet Baysal Anıtı'na doğru duygusal bir şükran yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüş, İzzet Baysal’ın Bolu’ya katkılarını onurlandırmak ve anmak için düzenleniyor.

Eğitimden sanata geniş bir yelpaze

Etkinlik süresince Bolu'daki okullar çeşitli faaliyetlerini sergileyecek stantlar kuracak. Öğrencilerin katılacağı çeşitli yarışmalar ve müzik dinletileri, gün boyu sürecek etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Keman gruplarının performansları ise izleyenleri büyüleyecek.

İlk kez düzenlenen halk yürüyüşü

12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek halk yürüyüşü, İzzet Baysal Anıt Mezar’dan başlayarak Anıt Park'ta sona erecek. Bu 7 kilometrelik parkur, sporcuların ve halkın geniş katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar için Bolu'nun dört bir yanından ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Ticaret Odası'ndan Sosyal Sorumluluk Ödülü

Ticaret Odası tarafından verilecek Sosyal Sorumluluk Ödülü, şükran günlerinin en merakla beklenen anlarından biri. Bu yılki ödül sahibi, toplumsal katkıda bulunan birey veya kurumlar arasından seçilecek. Ödül töreni, etkinliklerin doruk noktasını oluşturacak.

Etkinliklerin amacı ve önemi

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Remzi Kocaman'ın belirttiği gibi, İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu'nun kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlama amacı güdüyor. Vali Erkan Kılıç, Rektör Mustafa Alişarlı ve Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi önemli isimlerin katılımıyla, bu etkinlikler Bolu'nun geleneksel değerlerini yansıtan bir platform sunuyor.