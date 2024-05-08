YSK, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarını açıkladı

Türkiye 2024 Yerel Seçimlerini tamamladı

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan yerel seçimler, 34 siyasi partinin katılımı ve 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, tüm sandıklardan çıkan sonuçları ve seçimlerin genel bir değerlendirmesini yaptı.

Kesin sonuçlar

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarına göre, büyükşehir belediye başkanlıklarında 47 milyon 867 bin 134 kayıtlı seçmenden %78.12'si oy kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi 12 büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir, Yeniden Refah Partisi 1 ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. İl belediye başkanlıklarında da CHP 21, AKP 12 başkanlık elde etti.

Türkiye'nin katılım oranları

Türkiye genelindeki katılım oranları büyük dikkat çekti. En yüksek katılım %95.93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşanırken, en düşük katılım %36.18 ile Yozgat'ın Akdağmadeni Belekçihan beldesinde gerçekleşti. Büyük şehirlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de katılım oranları sırasıyla %79.39, %79.28 ve %79.02 oldu.

Yayınlanacak ıslak imzalı tutanaklar

YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarının YSK'nın resmi web sitesinde ıslak imzalı tutanaklarla yayımlanacağını duyurdu. Bu tutanaklar, seçim sürecinin şeffaflığını artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Partilerin il ve ilçe kazanımları

Bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 346, Cumhuriyet Halk Partisi 314 ilçe belediye başkanlığı kazanarak ön plana çıktı. Yerel yönetimlerde görev alacak yeni başkanlar, Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma ve yönetim süreçlerine yeni bir soluk getirecek.

2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin siyasi haritasında belirgin değişikliklere neden oldu. Seçmen tercihleri, siyasi partiler arasındaki dengeleri değiştirdi ve yerel yönetimlerin gelecek dönem politikalarını şekillendirecek yeni liderler ortaya çıktı. Bu sonuçlar, ülkenin siyasi ve sosyal dinamiklerini etkilemeye devam edecek.