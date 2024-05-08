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Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!

Karadeniz Bölgesi, üç büyük fay hattının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin artan deprem riskleri ve riskli yapılaşma konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Yerel yönetimler ve halk, beklenen tehlikeler karşısında daha bilinçli ve hazırlıklı olmalı.

Sadiye Dura
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Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var! mask
Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!
Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!
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Karadeniz'de artan deprem tehlikesi

Karadeniz Bölgesi, jeolojik konumu itibarıyla Türkiye'nin en aktif deprem hatlarından üçünün kesiştiği kritik bir bölge olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin doğal yapısı ve son yıllarda artan riskli yapılaşmanın deprem risklerini büyük ölçüde artırdığını vurguluyor.Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!

Tehlikeli yapılaşma ve alınması gereken önlemler

Özellikle dolgu ve heyelan riski taşıyan alanlarda, yüksek katlı binaların inşası, deprem tehlikesini artırmaktadır. Prof. Dr. Bektaş, Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz'deki yapı stokunun büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekerek, acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!

Yerel yönetimlerin deprem algısının değişmesi gerek

Doğu Karadeniz'deki yerel yöneticilerin genellikle bölgenin deprem tehlikesini küçümsediği ve bu yanılgının değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Prof. Dr. Bektaş, yöneticilerin deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor.

Risk altında olan bölgeler

Trabzon'un Yomra, Beşirli ve Akyazı mahalleleri gibi bölgelerde bulunan yapılar, özellikle risk altında. Bu alanlarda, dere yatakları ve kumsal gibi deprem hareketlerini direkt olarak hissedebilecek konumlar üzerine inşa edilen çok katlı binalar büyük tehlike arz ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski arttı! Şimdi 3 fay hattı daha var!

Deprem kaynakları ve bölgesel riskler

Karadeniz fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Kuzeydoğu Anadolu fayı gibi üç önemli deprem kaynağı, Doğu Karadeniz'i çevreliyor. Bu fay hatlarının varlığı, bölgenin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda global ölçekte de önemli bir deprem riski taşıdığını göstermektedir.

Toplumsal bilinç ve eğitim çalışmalarının önemi

Bölge halkının deprem bilincinin artırılması ve yerel yönetimlerin proaktif önlemler alması büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Bektaş ve diğer uzmanlar, deprem riskine karşı dayanıklı yapılar inşa etmek, mevcut binaları güçlendirmek ve acil durum yönetimini iyileştirmek için sürekli olarak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmasının gerekliliğini vurguluyor.

# eğitim, türkiye, karadeniz

08 May 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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