Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

Bolu'da Atıl Duran Hazine Arazilerinin Çiftçilere Tahsis Edilmesi Çağrısı

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, il genelinde bulunan ve kullanılmayan binlerce dönüm hazine arazisinin tarıma kazandırılması gerektiğini ifade etti. Özkoparan, bu arazilerin ekonomiye entegre edilerek hem üretim artışı hem de istihdam sağlanabileceğini belirtti.

Çiftçilere Açılacak Arazilerle Tarımsal Üretim Artacak

Türkiye'nin ormanlık alanlar açısından zengin ikinci ili olan Bolu'da, tarıma elverişli çok sayıda hazine arazisinin bulunduğunu belirten Özkoparan, bu arazilerin çiftçiler tarafından kullanılmasının önündeki bürokratik engellerin azaltılması gerektiğini söyledi. Özkoparan, Cumhurbaşkanı'nın geçmişte yaptığı, "Ekilmeyen boş arazi bırakılmamalı" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, hazine arazilerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bürokrasinin Azaltılması ve Altyapının Hazırlanması Şart

Hazine arazilerinin çiftçilere açılması için gerekli bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi ve arazilerin tarıma uygun hale getirilmesi için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Özkoparan, bu sayede arazilerin daha verimli kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca, hazine arazilerinin fark edilmeden özel mülkiyet haline gelmesinin önüne geçilmesi ve bu arazilerin kamu yararına kullanılması gerektiğini ekledi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı'ndan Çağrı: "Çiftçilere Destek Şart"

BZO Başkanı, hazine arazilerinin bir an önce tarıma açılması ve çiftçilere sunulması için gerekli tüm desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Özkoparan, bu adımın Bolu başta olmak üzere Türkiye genelinde tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ve yerel ekonomiyi güçlendireceğini sözlerine ekledi.