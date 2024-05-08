08 May 2024 - 10:00- Gündem G:

Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, binlerce dönüm atıl hazine arazisinin çiftçilere açılması gerektiğini vurgulayarak, bu hamlenin yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Daha önce tahsis edileceği duyurulan arazilerin ne zaman tarıma kazandırılacağını sordu.

Arzu Sarı
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Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak mask
Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak
Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak
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Bolu'da Atıl Duran Hazine Arazilerinin Çiftçilere Tahsis Edilmesi Çağrısı

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, il genelinde bulunan ve kullanılmayan binlerce dönüm hazine arazisinin tarıma kazandırılması gerektiğini ifade etti. Özkoparan, bu arazilerin ekonomiye entegre edilerek hem üretim artışı hem de istihdam sağlanabileceğini belirtti.

Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

Çiftçilere Açılacak Arazilerle Tarımsal Üretim Artacak

Türkiye'nin ormanlık alanlar açısından zengin ikinci ili olan Bolu'da, tarıma elverişli çok sayıda hazine arazisinin bulunduğunu belirten Özkoparan, bu arazilerin çiftçiler tarafından kullanılmasının önündeki bürokratik engellerin azaltılması gerektiğini söyledi. Özkoparan, Cumhurbaşkanı'nın geçmişte yaptığı, "Ekilmeyen boş arazi bırakılmamalı" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, hazine arazilerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

Bürokrasinin Azaltılması ve Altyapının Hazırlanması Şart

Hazine arazilerinin çiftçilere açılması için gerekli bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi ve arazilerin tarıma uygun hale getirilmesi için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Özkoparan, bu sayede arazilerin daha verimli kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca, hazine arazilerinin fark edilmeden özel mülkiyet haline gelmesinin önüne geçilmesi ve bu arazilerin kamu yararına kullanılması gerektiğini ekledi.Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

Bolu Ziraat Odası Başkanı'ndan Çağrı: "Çiftçilere Destek Şart"

BZO Başkanı, hazine arazilerinin bir an önce tarıma açılması ve çiftçilere sunulması için gerekli tüm desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Özkoparan, bu adımın Bolu başta olmak üzere Türkiye genelinde tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ve yerel ekonomiyi güçlendireceğini sözlerine ekledi.Atıl hazine arazilerinin çiftçilere açılması gündemde: Bolu'da Tarım Potansiyeli Artacak

# destek, türkiye, zengin

08 May 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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